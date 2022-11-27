Уряд Венесуели відновив діалог з опозицією

Після багатомісячної паузи у переговорах уряд Венесуели та опозиція підписали угоду. У відповідь США дозволили видобуток нафти у Венесуелі.

У Венесуелі уряд та представники опозиції домовилися про співпрацю у гуманітарній сфері. Відповідну так звану "часткову угоду" було підписано у Мехіко в суботу, 26 листопада.

Ця угода передбачає вжиття всіх заходів для розморожування державних резервів Венесуели, заблокованих у міжнародній фінансовій системі через міжнародні санкції, пише агенція AFP. Гроші мають надходити у фонд, який буде використаний для різноманітних соціальних проєктів у країні, зокрема у сфері освіти, охорони здоров'я, ліквідації наслідків повеней. Фонд контролюватиме Організація Об’єднаних Націй.

Згідно зі спільною заявою венесуельських уряду та опозиції, переговори продовжаться в грудні.

Послаблення санкцій

Часткова угода означає "надію для всієї Латинської Америки", заявив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард. У спільній заяві США, ЄС, Великобританія та Канада також привітали "рішення відновити діалог". Водночас ці країни закликали уряд та опозицію проявити "добру волю" для досягнення всеосяжної угоди щодо "вільних і чесних виборів у 2024 році, відновлення демократичних інститутів і припинення гуманітарної кризи у Венесуелі". США, ЄС, Великобританія та Канада також пообіцяли "переглянути санкції у разі значного прогресу".

Тим часом США вже послабили санкції, накладені на Венесуелу. Так, міністерство фінансів США дозволило американській нафтовій компанії Chevron відновити на шість місяців видобуток нафти у Венесуелі на обмеженій основі. Однак венесуельська державна компанія Petroleos "не має отримувати доходів від продажу нафти Chevron".

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Всі інші санкції "залишаться в силі", і США "продовжуватимуть забезпечувати їх дотримання", зазначив чиновник в адміністрації США.

Боротьба за владу в Венесуелі

У Венесуелі триває боротьба за владу між правителем Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо після суперечливих виборів 2018 року. В січні 2019 року Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали його в цьому статусі. Мадуро залишається при владі, спираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

У серпні 2021 року після понад дворічної перерви опозиція та уряд погодилися розпочати діалог з метою послаблення санкцій, запроваджених ЄС, США і ще низкою країн.

Втім, у жовтні уряд Венесуели призупинив діалог з опозицією після екстрадиції до США члена комісії з переговорів і довіреної особи венесуельського правителя Ніколаса Мадуро - колумбійського бізнесмена Алекса Сааба.