Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами"

Глава Венесуели Ніколас Мадуро назвав спостерігачів Європейського Союзу за перебігом регіональних виборів у країні "ворогами" та "шпигунами". Про це він заявив у неділю, 28 листопада.

"Ті, хто прийшли як вороги, делегація шпигунів з Європейського Союзу, не знайшли жодного доказу для критики виборчої системи", - цитує його агенція AFP.

Тим часом місія Євросоюзу заявила, що місцеві та регіональні вибори, які відбулись 21 листопада у Венесуелі, пройшли в кращих умовах, ніж попередні. Водночас вони висловили занепокоєння свавільними заборонами на участь кандидатів у виборах, затримками з відкриття виборчих дільниць та "розширеним використанням державних ресурсів у передвиборній кампанії".

За словами Мадуро, європейські спостерігачі намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

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Партія Мадуро виграє у більшості регіонів

Місія Євросоюзу спостерігала за виборами у Венесуелі вперше за 15 років. До неї увійшли тисяча спостерігачів, які моніторили перебіг голосування у 22-х з 23-х регіонів. Місія зафіксувала певні порушення та підготує остаточний звіт через два місяці. Спостерігачі вказали, що "деякі закони вплинули на рівність умов, збалансованість і прозорість виборів".

Опозиційні політики Венесуели взяли участь у виборчих перегонах уперше з 2017 року. Однак 20 із 23 посад губернаторів за результатами виборів отримають представники керівної партії Мадуро, опозиція виграла лише у трьох регіонах. Також правляча партія здобула перемогу на 210 мерських виборах.

Водночас рівень підтримки партії Мадуро на поточних виборах зменшився до менше чотирьох мільйонів голосів виборців з 5,9 мільйонів у 2017 році.

Боротьба за владу

У Венесуелі вже кілька років триває боротьба за владу між Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо. В січні 2019 року Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали його в цьому статусі. Попри тиск Вашингтона і катастрофічну ситуацію в економіці, Мадуро залишається при владі, опираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

Як повідомлялося, нещодавно опозиція та уряд Венесуели погодилися розпочати діалог з метою послаблення санкцій, запроваджених США, ЄС та низкою інших західних країн.