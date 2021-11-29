 Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами ″ворогами″ та ″шпигунами″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2021

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Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами"

За словами Мадуро, європейські спостерігачі, які виявили низку порушень на регіональних виборах 21 листопада, намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

Венесуельський правитель Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро каже, що виборчий процес у Венесуелі був "красивим і бездоганним"

Глава Венесуели Ніколас Мадуро назвав спостерігачів Європейського Союзу за перебігом регіональних виборів у країні "ворогами" та "шпигунами". Про це він заявив у неділю, 28 листопада.

"Ті, хто прийшли як вороги, делегація шпигунів з Європейського Союзу, не знайшли жодного доказу для критики виборчої системи", - цитує його агенція AFP.

Тим часом місія Євросоюзу заявила, що місцеві та регіональні вибори, які відбулись 21 листопада у Венесуелі, пройшли в кращих умовах, ніж попередні. Водночас вони висловили занепокоєння свавільними заборонами на участь кандидатів у виборах, затримками з відкриття виборчих дільниць та "розширеним використанням державних ресурсів у передвиборній кампанії".

За словами Мадуро, європейські спостерігачі намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

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Партія Мадуро виграє у більшості регіонів

Місія Євросоюзу спостерігала за виборами у Венесуелі вперше за 15 років. До неї увійшли тисяча спостерігачів, які моніторили перебіг голосування у 22-х з 23-х регіонів. Місія зафіксувала певні порушення та підготує остаточний звіт через два місяці. Спостерігачі вказали, що "деякі закони вплинули на рівність умов, збалансованість і прозорість виборів".

Опозиційні політики Венесуели взяли участь у виборчих перегонах уперше з 2017 року. Однак 20 із 23 посад губернаторів за результатами виборів отримають представники керівної партії Мадуро, опозиція виграла лише у трьох регіонах. Також правляча партія здобула перемогу на 210 мерських виборах.

Водночас рівень підтримки партії Мадуро на поточних виборах зменшився до менше чотирьох мільйонів голосів виборців з 5,9 мільйонів у 2017 році. 

Боротьба за владу

У Венесуелі вже кілька років триває боротьба за владу між Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо. В січні 2019 року Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали його в цьому статусі. Попри тиск Вашингтона і катастрофічну ситуацію в економіці, Мадуро залишається при владі, опираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

Як повідомлялося, нещодавно опозиція та уряд Венесуели погодилися розпочати діалог з метою послаблення санкцій, запроваджених США, ЄС та низкою інших західних країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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