Венесуела призупинила діалог з опозицією

Уряд Венесуели призупинив діалог з опозицією після екстрадиції до США члена комісії з переговорів і довіреної особи венесуельського правителя Ніколаса Мадуро. Таке рішення ухвалили через "найрізкіший протест проти брутальної агресії", заявив глава офіційної урядової делегації Каракаса Хорхе Родрігес в суботу, 16 жовтня, повідомляє агенція epd з посиланням на місцеву газету "El Universal".

Колумбійський бізнесмен та довірена особа Мадуро Алекс Сааб раніше був екстрадований з островів Кабо-Верде до США. Сааб був затриманий у червні 2020 року, коли його приватний літак, що прямував до Ірану, приземлився для дозаправки в Кабо-Верде. За заявою уряду Венесуели, Сааб виконував гуманітарну місію.

США і Колумбія розшукували Сааба за звинуваченням у відмиванні грошей та інших злочинах. Йому закидають, що він продав уряду Венесуели продовольство для спірної державної програми Clap на суму в кілька мільйонів доларів. Після затримання бізнесмена почалася дипломатична суперечка. Уряд Венесуели звинуватив Кабо-Верде у пособництві США. Сааб, який мало відомий широкій громадськості, заробляв свої гроші, за даними ЗМІ, також оборудками з нерухомістю та золотом. Після затримання бізнесмена влада Венесуели розпочала масштабну кампанію за його звільнення.

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Боротьба за владу

У Венесуелі вже кілька років триває боротьба за владу між правителем Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо. В січні 2019 року Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали його в цьому статусі. Мадуро залишається при владі, спираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

У серпні після понад дворічної перерви опозиція та уряд погодилися розпочати діалог з метою послаблення санкцій, запроваджених ЄС, США і ще низкою країн. Опозиційну делегацію очолює Хуан Гуайдо, Сааб же був представником уряду.

Також повідомляється, що альянс опозиційних партій країни має намір брати участь в регіональних виборах у листопаді цього року. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.