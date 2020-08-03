 Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів

Рішення Каракаса помилувати десятки опозиціонерів перед виборами до парламенту у Мадуро пояснили інтересами національного примирення. Опозиція раніше відмовилася від участі у виборах.

Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро

Глава Венесуели Ніколас Мадуро помилував понад 100 опозиційних депутатів і активістів. Міністр зв'язку та інформації Хорхе Родрігес оголосив їхні імена на пресконференції в понеділок, 31 серпня. Він пояснив це рішення "інтересами національного примирення".

Серед помилуваних - кілька депутатів, які отримали притулок в іноземних посольствах або залишили країну, а також соратник лідера опозиції Хуана Гуайдо Роберто Моррера, взятий під варту в березні 2019-го за підозрою в тероризмі, і політолог-опозиціонер Нікмер Еванс, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Читайте також: У Венесуелі опозиція офіційно заявила про відмову від участі у виборах

Родрігес поснив, що таким чином уряд Мадуро хоче досягти "національного примирення" і спонукати опозицію відмовитися від бойкоту запланованих на грудень парламентських виборів, передає агенція новин dpa.

Головний суперник Мадуро - Хуан Гуайдо і основні опозиційні сили закликають бойкотувати голосування, вважаючи вибори обманом.

Політична криза у Венесуелі

У Венесуелі понад півтора роки триває боротьба за владу між лівонаціоналістичним урядом на чолі з Мадуро і правоцентристською опозицією на чолі з головою парламенту Хуаном Гуайдо.

Парламент- Національна асамблея - є єдиним державним інститутом, який перебуває під контролем опозиції. Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом ще в січні 2019 року, що визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Ніколас Мадуро, на боці якого перебуває армія, як і раніше утримує реальну владу в країні. Його легітимність визнали такі країни, як Росія та Китай.

Читайте також: Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

 

Також за темою

Venezuela Juan Guaidó

У Венесуелі опозиція офіційно заявила про відмову від участі у виборах 03.08.2020

Понад 25 партій Венесуели, включаючи партію Хуана Гуайдо, відмовилися від участі в грудневих парламентських виборах. Опозиція називає їх "обманом".

Venezuela Präsident Nicolas Maduro

Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели 30.06.2020

Президент Венесуели дав посолці Європейського Союзу 72 години, щоб вона залишили Каракас. Причина - запровадження ЄС нових санкцій проти режиму Мадуро.

Venezuela Petare Plakat von Maduro

Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори 02.07.2020

Національна асамблея - єдиний державний орган у Венесуелі, що контролюється опозицією. Вибори призначені на 6 грудня.

Реклама

Докладно

default

Амністія на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського?

Чим є заяви Вітольда Фокіна про загальну амністію на Донбасі?  

З поверхні міських каналів Амстердама вилучають 42 тонни пластикових відходів на рік (DW)

Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео)

Сміття у каналах Амстердама прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  