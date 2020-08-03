Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів

Глава Венесуели Ніколас Мадуро помилував понад 100 опозиційних депутатів і активістів. Міністр зв'язку та інформації Хорхе Родрігес оголосив їхні імена на пресконференції в понеділок, 31 серпня. Він пояснив це рішення "інтересами національного примирення".

Серед помилуваних - кілька депутатів, які отримали притулок в іноземних посольствах або залишили країну, а також соратник лідера опозиції Хуана Гуайдо Роберто Моррера, взятий під варту в березні 2019-го за підозрою в тероризмі, і політолог-опозиціонер Нікмер Еванс, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Родрігес поснив, що таким чином уряд Мадуро хоче досягти "національного примирення" і спонукати опозицію відмовитися від бойкоту запланованих на грудень парламентських виборів, передає агенція новин dpa.

Головний суперник Мадуро - Хуан Гуайдо і основні опозиційні сили закликають бойкотувати голосування, вважаючи вибори обманом.

Політична криза у Венесуелі

У Венесуелі понад півтора роки триває боротьба за владу між лівонаціоналістичним урядом на чолі з Мадуро і правоцентристською опозицією на чолі з головою парламенту Хуаном Гуайдо.

Парламент- Національна асамблея - є єдиним державним інститутом, який перебуває під контролем опозиції. Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом ще в січні 2019 року, що визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Ніколас Мадуро, на боці якого перебуває армія, як і раніше утримує реальну владу в країні. Його легітимність визнали такі країни, як Росія та Китай.

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Венесуела: боротьба за владу і протести Курс конфронтації Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

Венесуела: боротьба за владу і протести Загиблі під час протестів Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

Венесуела: боротьба за владу і протести Вісник надії Гуайдо Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

Венесуела: боротьба за владу і протести "Люди вимагають свободи і правової захищеності" Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

Венесуела: боротьба за владу і протести Мадуро мобілізує своїх прихильників На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

Венесуела: боротьба за владу і протести Прапори Венесуели за кордоном Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели. Автор: Інес Айзеле

