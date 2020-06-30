Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори

Вибори до Національної асамблеї - парламенту Венесуели - відбудуться 6 грудня, заявила в четвер, 2 липня, голова національної виборчої комісії Індіра Альфонсо. За її словами, реєстрація кандидатів відбудеться з 10 по 19 серпня, а передвиборна кампанія - з 21 листопада по 5 грудня
Більшість місць у нинішньому складі Національної асамблеї Венесуели мають противники президента Ніколаса Мадуро. Парламент залишається єдиним державним органом у країні, що контролюється опозицією. Представники опозиційних партій уже заявили, що бойкотуватимуть нові вибори, оскільки влада не забезпечить "мінімальних гарантій прозорості голосування".
Нагадаємо, політична криза у Венесуелі триває від початку минулого року. У січні 2019 року Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах 2018 року, результати яких не визнала опозиція, Мадуро отримав 68 відсотків голосів, явка ж виборців становила менше 50 відсотків. Голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом.
Переобрання Мадуро не визнали США, Євросоюз та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії. Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.
Легітимність Гуайдо як тимчасового президента визнали близько півсотні держав, серед яких і Німеччина. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур та зберігає реальну владу в країні. Його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле