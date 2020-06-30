Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори

Вибори до Національної асамблеї - парламенту Венесуели - відбудуться 6 грудня, заявила в четвер, 2 липня, голова національної виборчої комісії Індіра Альфонсо. За її словами, реєстрація кандидатів відбудеться з 10 по 19 серпня, а передвиборна кампанія - з 21 листопада по 5 грудня

Більшість місць у нинішньому складі Національної асамблеї Венесуели мають противники президента Ніколаса Мадуро. Парламент залишається єдиним державним органом у країні, що контролюється опозицією. Представники опозиційних партій уже заявили, що бойкотуватимуть нові вибори, оскільки влада не забезпечить "мінімальних гарантій прозорості голосування".

Нагадаємо, політична криза у Венесуелі триває від початку минулого року. У січні 2019 року Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах 2018 року, результати яких не визнала опозиція, Мадуро отримав 68 відсотків голосів, явка ж виборців становила менше 50 відсотків. Голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом.

Переобрання Мадуро не визнали США, Євросоюз та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії. Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.

Легітимність Гуайдо як тимчасового президента визнали близько півсотні держав, серед яких і Німеччина. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур та зберігає реальну владу в країні. Його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.