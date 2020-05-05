Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою

Національна асамблея Венесуели, в якій мають перевагу представники опозиції, не визнала рішення Верховного суду країни, що позбавило лідера опозиції Хуана Гуайдо повноважень голови парламенту. Депутати асамблеї у четвер, 28 травня, назвали постанову суду незаконною, оскільки судді, на їхню думку, позбавлені "незалежності, автономії і об'єктивності". Після цього Гуайдо заявив, що продовжить виконувати обов'язки спікера Національної асамблеї.

Верховний суд Венесуели 26 травня визнав спікером парламенту суперника Гуайдо - Луїса Парра, вважаючи його претензії на цю посаду законними. Членів Верховного суду вважають лояльними президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, який від початку 2019 року бореться за владу проти Хуана Гуайдо.

Луїс Парра проголосив себе головою Національної асамблеї у січні. Під час його обрання ні Хуана Гуайдо, ні інших опозиційних політиків не пустили в будівлю парламенту. Гуайдо назвав Парра "пособником диктатури". З січня Парра і Гуайдо проводять паралельні парламентські засідання зі своїми прихильниками.

За даними Bloomberg, Парра раніше був союзником Хуана Гуайдо, однако після перейшов на бік президента Ніколаса Мадуро.

"Паралельні" парламенти

Нагадаємо, у Венесуелі вже багато років точиться боротьба за владу між соціалістичним урядом, який з 1999 року очолював спочатку Уго Чавес, а з 2013 року Ніколас Мадуро, і правоцентристською опозицією. У січні 2019 року голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни. У цьому статусі його визнали близько 60 країн, у тому числі США і Німеччина. Однак, незважаючи на тиск Вашингтона і катастрофічну ситуацію в економіці Венесуели, Мадуро залишається при владі, спираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

Венесуела вже багато років потерпає від глибокої економічної кризи, яка посилилась через пандемію COVID-19. Мільйони венесуельців втекли за кордон, рятуючись від економічної скрути та політичних репресій.