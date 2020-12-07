 Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом′якшення санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій

Влада і опозиція Венесуели погодилися розпочати діалог, аби уможливити президентські вибори та послабити запроваджені проти країни міжнародні санкції.

Влада і опозиція Венесуели підписали у Мехіко декларацію про початок діалогу

Влада і опозиція Венесуели підписали у Мехіко декларацію про початок діалогу

Представники уряду й опозиції Венесуели узгодили початок діалогу, який має на меті дозволити проведення виборів президента країни та послабити міжнародні санкції, запроваджені проти режиму Ніколаса Мадуро. Відповідну угоду вони підписали ввечері п'ятниці, 13 серпня, під час переговорів у Мехіко, присвячених припиненню політичної та економічної кризи, що вже роками триває у Венесуелі.

Від імені Мадуро декларацію про намір розпочати "всебічний діалог і переговорний процес" підписав президент Національної асамблеї країни Хорхе Родрігес. Підписантом з боку опозиції став Херардо Блайде, представник політичного блоку "Унітарна платформа".

При цьому уряд Мексики надав сторонам майданчик для перемовин, а Норвегія виступила посередником між венесуельськими владою та опозицією. Самі переговори тривали у приміщенні антропологічного музею Мехіко.

Нова зустріч у Мексиці

Обидві сторони домовилися про нову зустріч у мексиканській столиці вже 30 серпня. Під час нового раунду переговорів планується узгодити порядок денний, який складатиметься з семи пунктів. У ньому не буде згадано вимоги про відставку Мадуро. Останньому опозиція закидає фальсифікацію виборів для отримання у 2018 року шестирічного президентського мандата.

Сам Мадуро привітав досягнутий компроміс у своєму повідомленні в Twitter. Родрігес своєю чергою закликав пришвидшити переговори, аби полегшити життя венесуельців та зняти санкційне навантаження з економіки.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо натомість заявив, що деякі пункти порядку денного буде "непросто" втілити у життя. Водночас він попередив, що крах переговорів "поглибить конфлікт".

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Політична криза у Венесуелі

Протистояння влади і опозиції на тлі економічної кризи триває у країні вже роками. При цьому західні держави, зокрема й США, підтримують у ньому опозицію на чолі з Гуайдо та визнають останнього главою Венесуели. Попри це та незадовільну ситуацію в економіці Мадуро спромігся зберегти фактичну владу в країні.

На цьому тлі експрезидент США Дональд Трамп наклав на Венесуелу низку санкцій. Однак його наступник Джо Байден пообіцяв пом'якшити ці обмежувальні заходи в разі досягнення домовленостей щодо проведення виборів у країні. Піти на аналогічний крок готові також Європейський Союз і Канада.

Переговори щодо відновлення діалогу між опозицією і владою Венесуели вже проводился у 2018 і 2019 роках. Однак тоді жодного успіху сторонам та посередникам досягти не вдалося.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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