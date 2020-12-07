Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій

Представники уряду й опозиції Венесуели узгодили початок діалогу, який має на меті дозволити проведення виборів президента країни та послабити міжнародні санкції, запроваджені проти режиму Ніколаса Мадуро. Відповідну угоду вони підписали ввечері п'ятниці, 13 серпня, під час переговорів у Мехіко, присвячених припиненню політичної та економічної кризи, що вже роками триває у Венесуелі.

Від імені Мадуро декларацію про намір розпочати "всебічний діалог і переговорний процес" підписав президент Національної асамблеї країни Хорхе Родрігес. Підписантом з боку опозиції став Херардо Блайде, представник політичного блоку "Унітарна платформа".

При цьому уряд Мексики надав сторонам майданчик для перемовин, а Норвегія виступила посередником між венесуельськими владою та опозицією. Самі переговори тривали у приміщенні антропологічного музею Мехіко.

Нова зустріч у Мексиці

Обидві сторони домовилися про нову зустріч у мексиканській столиці вже 30 серпня. Під час нового раунду переговорів планується узгодити порядок денний, який складатиметься з семи пунктів. У ньому не буде згадано вимоги про відставку Мадуро. Останньому опозиція закидає фальсифікацію виборів для отримання у 2018 року шестирічного президентського мандата.

Сам Мадуро привітав досягнутий компроміс у своєму повідомленні в Twitter. Родрігес своєю чергою закликав пришвидшити переговори, аби полегшити життя венесуельців та зняти санкційне навантаження з економіки.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо натомість заявив, що деякі пункти порядку денного буде "непросто" втілити у життя. Водночас він попередив, що крах переговорів "поглибить конфлікт".

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Політична криза у Венесуелі

Протистояння влади і опозиції на тлі економічної кризи триває у країні вже роками. При цьому західні держави, зокрема й США, підтримують у ньому опозицію на чолі з Гуайдо та визнають останнього главою Венесуели. Попри це та незадовільну ситуацію в економіці Мадуро спромігся зберегти фактичну владу в країні.

На цьому тлі експрезидент США Дональд Трамп наклав на Венесуелу низку санкцій. Однак його наступник Джо Байден пообіцяв пом'якшити ці обмежувальні заходи в разі досягнення домовленостей щодо проведення виборів у країні. Піти на аналогічний крок готові також Європейський Союз і Канада.

Переговори щодо відновлення діалогу між опозицією і владою Венесуели вже проводился у 2018 і 2019 роках. Однак тоді жодного успіху сторонам та посередникам досягти не вдалося.