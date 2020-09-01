Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели

Опозиція Венесуели очікує фальсифікацій на виборах до парламенту і хоче подовжити мандат його нинішнього складу, над яким має контроль. Це єдиний орган влади у країні, ще не підконтрольний Ніколасу Мадуро.
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав жителів країни бойкотувати призначені на неділю, 6 грудня, вибори до Національної асамблеї - однопалатного парламенту країни. Він переконаний, що у країні не існує "вільних і чесних" умов для виборів, тому називає їхнє проведення "шахрайством". При цьому Гуайдо зазначив, що підсумки голосування можуть сфальсифікувати на користь прихильників глави Венесуели Ніколаса Мадуро.
Читайте також: Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою
Натомість Гуайдо разом із союзниками планує протягом наступного тижня провести всенародне опитування, аби залучитися підтримкою громадськості для подовження мандату нинішнього складу Національної асамблеї, доки не відбудуться "вільні, чесні та прозорі" вибори.
Утім, результати цього опитування не матимуть юридичних наслідків, бо Мадуро контролює решту урядових органів, зокрема, Верховний суд Венесуели та військових, зауважує інформагенція AFP.
Дотепер Національна асамблея була під контролем опозиції, та завдяки нинішнім виборам ситуація може змінитися на користь Мадуро. Парламент - єдиний із ключових органів у країні, який поки залишається під контролем сил опозиції. Його мандат закінчується 5 січня 2021 року.
Нинішнє голосування проходить через п'ять років після переконливої перемоги опозиції на попередніх парламентських виборах. За його підсумками можуть обрати 277 членів однопалатного парламенту, що на 110 більше, ніж у чинному скликанні.
Ці вибори проходять на тлі глибокої політичної та економічної кризи у Венесуелі. Населення країни стикається з нескінченними чергами за газом та хронічною нестачею основних продуктів харчування та медичних засобів. За останні роки із країни втекли понад п'ять мільйонів людей, що є найбільшим міграційним показником у світі після зруйнованої війною Сирії. Ці чинники можуть вплинути на явку під час виборів, прогнозують експерти.
Нагадаємо, Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом країни у січні 2019 року. Його визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Ніколас Мадуро, як і раніше, утримує реальну владу в країні. Його легітимність визнали такі країни, як Росія та Китай.
Читайте також: США пропонують 15 мільйонів доларів за допомогу в арешті Ніколаса Мадуро