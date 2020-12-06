 Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

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Новини

Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції

У виборчій комісії Венесуели заявили про перемогу на виборах партії глави країни Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав бойкотувати голосування.

Ніколас Мадуро під час виступу перед ЗМІ після голосування на виборах у Венесуелі

Ніколас Мадуро під час виступу перед ЗМІ після голосування на виборах у Венесуелі

У виборчій комісії Венесуели заявили про перемогу на парламентських виборах альянсу "Великий патріотичний полюс", в який входить Єдина соціалістична партія Венесуели глави країни Ніколаса Мадуро. Про це голова комісії Індіра Альфонсо оголосила у понеділок, 7 грудня.

За її словами за провладний альянс свої голоси віддали 67 відсотків виборців. Також, згідно із заявою Альфонсо, у голосуванні на виборах до Національної асамблеї - однопалатного парламенту країни - взяв участь лише 31 відсоток громадян Венесуели, які мають право голосу.

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Вибори на тлі бойкоту опозиції

Голосування відбулося на тлі закликів альянсу опозиційних партій до бойкоту виборів, які вони називали "шахрайством". За бойкот виступав, зокрема й лідер опзиції Хуан Гуайдо, на думку якого, за нинішньої влади у країні не може бути вільних і чесних виборів.

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, що закликав бойкотувати голосування, на мітингу за декілька днів до парламентських виборів

Хуан Гуайдо, що закликав бойкотувати голосування, на мітингу за декілька днів до парламентських виборів

Гуайдо разом із союзниками планує протягом наступного тижня провести всенародне опитування, аби залучитися підтримкою громадськості для подовження мандату нинішнього складу Національної асамблеї, доки не відбудуться "вільні, чесні та прозорі" вибори. Утім, результати цього опитування навряд чи матимуть наслідки, бо Мадуро контролює решту урядових органів, зокрема, Верховний суд Венесуели та військових.

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Помпео також назвав вибори шахрайством

Держсекретар США Майк Помпео вже розкритикував парламентські вибори в Венесуелі, назвавши їх шахрайством і ошуканством. Про це він написав у Twitter ввечері неділі, 6 грудня.

"У Венесуелі вже скоєно виборче шахрайство. Результати, оголошені нелегітимним режимом Мадуро, не будуть відображати волю венесуельського народу. Те, що сьогодні відбувається, - це шахрайство і ошуканство, а не вибори", - написав Помпео.

Парламент - останній орган під контролем Гуайдо

Дотепер Національна асамблея була єдиним з ключових органів влади, який перебував під контролем опозиції - опозиціонери мали у парламенті більшість у дві третини від його складу. Однак мандат цього парламентського скликання закінчився 5 січня 2021 року.

У 2019 році Національна асамблея оголосила Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Його визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Ніколас Мадуро, як і раніше, утримує реальну владу в країні. При цьому його підтримують такі країни, як Росія та Китай.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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