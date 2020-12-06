Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції

У виборчій комісії Венесуели заявили про перемогу на парламентських виборах альянсу "Великий патріотичний полюс", в який входить Єдина соціалістична партія Венесуели глави країни Ніколаса Мадуро. Про це голова комісії Індіра Альфонсо оголосила у понеділок, 7 грудня.

За її словами за провладний альянс свої голоси віддали 67 відсотків виборців. Також, згідно із заявою Альфонсо, у голосуванні на виборах до Національної асамблеї - однопалатного парламенту країни - взяв участь лише 31 відсоток громадян Венесуели, які мають право голосу.

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Вибори на тлі бойкоту опозиції

Голосування відбулося на тлі закликів альянсу опозиційних партій до бойкоту виборів, які вони називали "шахрайством". За бойкот виступав, зокрема й лідер опзиції Хуан Гуайдо, на думку якого, за нинішньої влади у країні не може бути вільних і чесних виборів.

Хуан Гуайдо, що закликав бойкотувати голосування, на мітингу за декілька днів до парламентських виборів

Гуайдо разом із союзниками планує протягом наступного тижня провести всенародне опитування, аби залучитися підтримкою громадськості для подовження мандату нинішнього складу Національної асамблеї, доки не відбудуться "вільні, чесні та прозорі" вибори. Утім, результати цього опитування навряд чи матимуть наслідки, бо Мадуро контролює решту урядових органів, зокрема, Верховний суд Венесуели та військових.

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Помпео також назвав вибори шахрайством

Держсекретар США Майк Помпео вже розкритикував парламентські вибори в Венесуелі, назвавши їх шахрайством і ошуканством. Про це він написав у Twitter ввечері неділі, 6 грудня.

"У Венесуелі вже скоєно виборче шахрайство. Результати, оголошені нелегітимним режимом Мадуро, не будуть відображати волю венесуельського народу. Те, що сьогодні відбувається, - це шахрайство і ошуканство, а не вибори", - написав Помпео.

Парламент - останній орган під контролем Гуайдо

Дотепер Національна асамблея була єдиним з ключових органів влади, який перебував під контролем опозиції - опозиціонери мали у парламенті більшість у дві третини від його складу. Однак мандат цього парламентського скликання закінчився 5 січня 2021 року.

У 2019 році Національна асамблея оголосила Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Його визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Ніколас Мадуро, як і раніше, утримує реальну владу в країні. При цьому його підтримують такі країни, як Росія та Китай.