Світові демократії сумніваються в чесності перемоги Мадуро

США, ЄС, латиноамериканські країни наполягають на важливості того, аби докладні результати голосування у Венесуелі були оприлюднені і перевірені. Китай і РФ, натомість, вже привітали Мадуро з перемогою на виборах.

Сполучені Штати Америки серйозно стурбовані тим, що результати, оголошені виборчою комісією Венесуели, згідно з якими президент Ніколас Мадуро втретє здобув перемогу на виборах, не відображають волю народу, заявив у понеділок, 29 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він запевнив, що міжнародна спільнота уважно стежить за подіями і відреагує відповідним чином.

"Вкрай важливо, щоб кожен голос був підрахований чесно і прозоро, щоб члени виборчих комісій негайно ділилися інформацією з опозицією і спостерігачами за виборами і щоб виборчі органи опублікували детальний підрахунок голосів", - наголосив Блінкен.

Оприлюднити детальні дані голосування для перевірки виборчі органи Венесуели закликав і міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в дописі в соцмережі Х.

Брюссель закликав поважати волю венесуельців

Верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель наголосив на важливості поважати волю народу. "Народ Венесуели проголосував за майбутнє своєї країни мирно і масово. Його волю необхідно поважати. Забезпечення повної прозорості виборчого процесу, включно з детальним підрахунком голосів і доступ до протоколів голосування на виборчих дільницях, є життєво важливим", - зазначив Боррель в дописі в соцмережі Х.

Переобрання президента Венесуели Ніколаса Мадуро "викликало багато сумнівів" і у міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. В дописі у Х він також закликав до об'єктивної перевірки результатів голосування із доступом до документів.

Реакція країн американських континентів

Піддали сумнівам офіційні підсумки голосування у Венесуелі і лідери країн Центральної та Латинської Америки. Так, президент Чилі Габріель Борич назвав їх такими, у які "важко повірити". "Міжнародна спільнота і особливо венесуельський народ, зокрема мільйони венесуельців у вигнанні, вимагають повної прозорості протоколів і процесу, - написав він у Х. - З боку Чилі ми не визнаємо жодного результату, який не можна перевірити".

Схожу позицію зайняв і президент Гватемали Бернардо Аревало, зазначивши в дописі у Х, що Венесуела заслуговує на "прозорі, точні результати, які відповідають волі її народу". За його словами, саме тому важливим є оприлюднення звітів спостерігачів за виборами.

Лідер Уругваю Луїс Лакальє Поу різкіше відреагував на дані виборчої комісії Венесуели, висловивши думку, що процес голосування та підрахунку був недосконалим. "Вони збиралися "перемогти" незалежно від фактичних результатів, - заявив він, цитує Reuters. - Ви не можете визнати тріумф, якщо не довіряєте формам і механізмам, які використовувалися для його досягнення".

Очільник МЗС Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа засудив "сукупність порушень з метою фальсифікації" з боку уряду Венесуели та викликав посла Перу у цій країні для консультацій. "Перу не змириться з порушенням народної волі венесуельського народу", - заявив він в дописі у Х.

В уряді Коста-Рики проголошення Мадуро переможцем виборів назвали "шахрайським" та зазначили, що працюватимуть "з демократичними урядами континенту" та міжнародними організаціями, щоб "священна воля венесуельського народу була дотримана", повідомляє Reuters.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей ще до оголошення офіційних результатів в дописі у Х заявив, що його країна "не збирається визнавати чергове шахрайство" у Венесуелі та висловив сподівання, що "збройні сили цього разу стануть на захист демократії та волевиявлення народу".

Пекін і Москва привітали Мадуро із перемогою

На противагу критиці результатів виборів у Венесуелі, з підтримкою Мадуро виступив Китай, який є головним кредитором держави, пише AFP.

"Китай вітає Венесуелу з успішним проведенням президентських виборів і вітає президента Мадуро з його успішним переобранням", - заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

За його словами Китай готовий і далі розвивати "всепогодне стратегічне партнерство (з Венесуелою. - Ред.) і приносити більшу користь народам обох країн".

Також Мадуро вже привітав президент РФ Володимир Путін. "Російсько-венесуельські відносини мають характер стратегічного партнерства. Впевнений, що ваша діяльність на чолі держави й надалі сприятиме їхньому поступальному розвитку в усіх напрямках", - йдеться в повідомленні на сайті Кремля, адресованому Мадуро від Путіна.

Він також наголосив, що РФ готова до подальшої співпрації з Венесуелою, а сам Мадуро - "завжди бажаний гість на російській землі".

Також привітали Мадуро президент Куби Мігель Діас-Канель, лідерка Гондурасу Сіомара Кастро та президент Болівії Луїс Арсе. "Народ сказав своє слово, і революція перемогла", - наголосив кубинський лідер, цитує Reuters.

29 липня Національна виборча рада Венесуели (CNE) заявила, що Мадуро переміг на виборах з 51 відсотком голосів, попри те, що численні екзитполи пророкували перемогу опозиції.

Так, за даними опитування, проведеного компанією Edison Research, опозиційний кандидат з "Унітарної демократичної платформи" Едмундо Гонсалес Уррутіа мав отримати 65 відсотків голосів, а Мадуро - 31 відсоток.

Читайте також: Чому Венесуела висуває претензії на частину території сусідньої Гаяни?