ЗМІ: Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі

Будапешт ветував спільну заяву ЄС, в якій висловлювалося занепокоєнням щодо імовірних порушень на виборах у Венесуелі, повідомляє з посиланням на джерела Politico.

ЄС не зміг виступити єдиним фронтом щодо спірних результатів виборів у Венесуелі через те, Угорщина ветувала спільну заяву, пише у середу, 31 липня, Politico з посиланням на джерела.

У документі Брюссель хотів висловити занепокоєння щодо ймовірних "недоліків і порушень" під час голосування та закликати Каракас до більшої прозорості. Утім, офіційний Будапешт виступив проти.

Зрештою Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель випустив заяву від свого імені, в якій наголосив, що "достовірні звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів вказують на те, що вибори були затьмарені численними недоліками і порушеннями".

Наступного дня Боррель знову від свого імені заявив: "Доки протоколи голосування не будуть оприлюднені та перевірені, результати виборів у тому вигляді, в якому вони вже оголошені, не можуть бути визнані".

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Недолік правила щодо одноголосності

В угорському уряді мотивацію щодо вето виданню наразі не пояснили.

Як вказує Politico, ця ситуація підсвітила фундаментальний недолік правила зовнішньої політики ЄС, згідно з яким рішення мають бути одноголосно погоджені усіма 27 країнами-членами блоку. Це призвело до того, що деякі країни, як-от Німеччина, виступають за ухвалення зовнішньополітичних рішень кваліфікованою більшістю.

Нагадаємо, національна виборча рада Венесуели 29 липня оголосила перемогу на президентських виборах Ніколаса Мадуро, який править країною з 2013 року. За даними виборчої комісії, політик набрав 51,2 відсотка голосів, а опозиціонер Едмундо Гонсалес - 44,2 відсотка. Водночас противники чинної влади стверджують, що отримали доступ до 73,2 відсотка протоколів із виборчих дільниць, які підтверджують впевнену перемогу Гонсалеса.

Вже третій день в країні не вщухають протести проти офіційних підсумків виборів, під час яких відбуваються заворушення з силовиками. Також є дані про участь в розгоні мітингувальників проурядових воєнізованих угруповань "Колективос", які використовують вогнепальну зброю. В ходы протестів загинули вже 11 людей, близько 750 були заарештовані. Венесуельська опозиція має намір продовжувати мітинги.

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