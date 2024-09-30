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СуспільствоЄвропа

Премію Вацлава Гавела отримала венесуельська правозахисниця

Степан Смишляєв
30 вересня 2024 р.

Марія Коріна Мачадо не змогла особисто прибути на вручення премії імені Вацлава Гавела до Страсбурга. Нагороду отримала її донька.

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Марія Коріна Мачадо
Марія Коріна МачадоФото: Oraa/REUTERS

Премію з прав людини імені Вацлава Гавела, яка присуджується за видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами, отримала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо. Церемонія нагородження відбулась у понеділок, 30 вересня, відразу після відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

 "Я хочу подякувати венесуельцям, які допомагають боротись з автократією, а також сотням тих, які зараз у тюрмах. Ці люди розуміють, що справжня гідність та сміливість мають сенс", - наголосила Мачадо під час виступу онлайн. Нагороду у Страсбурзі за неї отримала її донька.

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Марія Коріна Мачадо викриває порушення прав людини у Венесуелі, вона є співзасновницею венесуельської волонтерської громадської організації Súmate, яка виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Премія, започаткована ПАРЄ у 2013 році, названа на честь колишнього президента Чехії і колишнього дисидента Вацлава Гавела. Її лауреатом може стати особа або неурядова організація, яка займається правозахисною діяльністю. Премія складається з диплому, відзнаки та грошової виплати у розмірі 60 тисяч євро. Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький.  