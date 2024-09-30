Премію Вацлава Гавела отримала венесуельська правозахисниця

Марія Коріна Мачадо не змогла особисто прибути на вручення премії імені Вацлава Гавела до Страсбурга. Нагороду отримала її донька.

Премію з прав людини імені Вацлава Гавела, яка присуджується за видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами, отримала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо. Церемонія нагородження відбулась у понеділок, 30 вересня, відразу після відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

"Я хочу подякувати венесуельцям, які допомагають боротись з автократією, а також сотням тих, які зараз у тюрмах. Ці люди розуміють, що справжня гідність та сміливість мають сенс", - наголосила Мачадо під час виступу онлайн. Нагороду у Страсбурзі за неї отримала її донька.

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Марія Коріна Мачадо викриває порушення прав людини у Венесуелі, вона є співзасновницею венесуельської волонтерської громадської організації Súmate, яка виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Премія, започаткована ПАРЄ у 2013 році, названа на честь колишнього президента Чехії і колишнього дисидента Вацлава Гавела. Її лауреатом може стати особа або неурядова організація, яка займається правозахисною діяльністю. Премія складається з диплому, відзнаки та грошової виплати у розмірі 60 тисяч євро. Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький.