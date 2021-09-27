Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела

Лауреаткою премії Ради Європи імені Вацлава Гавела у 2021 році стала одна з лідерок білоруської опозиції Марія Колесникова. Це рішення оголошено в понеділок, 27 вересня, на відкритті осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.

Під час вручення нагороди голова ПАРЄ Рік Дамс заявив: "Опираючись режиму, який обрав силу і жорстокість проти мирних і законних протестів, Колесникова показала, що вона готова ризикнути власною безпекою заради справи, більш важливої, ніж вона сама. Вона проявила справжню мужність". Від імені Колесникової, засудженої судом у Мінську до тривалого терміну позбавлення волі, премію отримала її сестра Тетяна Хомич.

Премія Вацлава Гавела, названа на честь колишнього дисидента, а потім - президента Чехії, була заснована в 2013 році. Її сума становить 60 тисяч євро. Лауреатами премії серед інших ставали російська правозахисниця Людмила Алексєєва і правозахисник з Білорусі Алесь Беляцкий.

Справа Марії Колесникової

Марія Колесникова 12 років жила в німецькому Штутгарті, у 2020 році повернулася в Білорусь, де стала координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика. Після його арешту вона стала однією з ключових фігур протесту проти режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка. Колесникову затримали 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні.

На початку вересня цього року Мінський обласний суд визнав Колесникову винною за трьома статтями КК Білорусі - у змові з метою захоплення влади, створенні екстремістського формування і публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці, і засудив до 11 років в'язниці. Судовий процес проходив в закритому режимі.