Гендиректор DW засудив репресії проти "Радіо Свобода" у РФ

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) засудив включення американського ЗМІ "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) до списку небажаних організацій у Росії. У заяві, оприлюдненій у середу, 21 лютого, він назвав дії російської влади неприйнятними та висловив солідарність із американськими колегами.

"Дії російської влади проти "Радіо Свобода" неприйнятні. Незадовго до виборів у Росії це черговий крок, який ще більше звужує і так уже дуже обмежену свободу слова і друку в країні. Ми висловлюємо беззастережну солідарність з усіма, хто постраждав від цих репресій. Ми будемо і надалі нарощувати зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити користувачів у Росії нашим контентом та зберігати діалог із ними", - сказав Лімбурґ.

Статус "іноагента"

Громадянам РФ, які співпрацюють із "небажаними організаціями", загрожує кримінальне переслідування, великі штрафи і навіть позбавлення волі. Кримінальним злочином у Росії є й обмін контентом ЗМІ, визнаних у Росії "небажаними". "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", що фінансується Конгресом США, досі мало в РФ статус "іноагента". Такий статус у Росії мають особи та організації, які отримують фінансування з-за кордону.

З березня 2022 року "іноагентом" у Росії оголошено і DW. Раніше щодо DW була видана заборона на мовлення, московський корпункт DW був змушений переїхати за кордон, а портал dw.com у Росії був заблокований всіма мовами, якими німецька медіакомпанія поширює свій контент.