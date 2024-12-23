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ПолітикаСловаччина

Візит Фіцо до Москви: у Братиславі відбулася акція протесту

Дмитро Шварц
23 грудня 2024 р.

У Братиславі відбулася акція протесту "Досить Росії", організована громадським об'єднанням "Мир Україні" у відповідь на візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви.

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Акція протесту проти поїздки Роберта Фіцо до Москви, Братислава, 23 грудня 2024 року
Організатори акції подадуть скаргу на Фіцо до генпрокуратури СловаччиниФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

У понеділок, 23 грудня, перед будівлею уряду Словацької Республіки у Братиславі відбулася акція протесту під назвою "Досить Росії". Як повідомляє словацьке видання Aktuality, акція була організована громадським об'єднанням "Мир Україні" у відповідь на поїздку прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви, де він зустрівся з президентом Володимиром Путіним у неділю.

"Зрадник", - вигукував натовп на адресу Фіцо. Організатори заявили, що недільна зустріч очільника словацького уряду з Путіним посилює російський вплив і використовує питання транзиту газу для просування співпраці з Росією.

Протест у Братиславі через візит прем'єра до Москви
Протест у Братиславі через візит прем'єра до МосквиФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

У протесті взяли участь колишні словацькі прем'єри Ігор Матович та Едуард Гегер, лідери опозиції, а також митці та українські біженці, додає видання.

Читайте також: Візит прем'єра Словаччини до Москви - не заради миру, а заради газу

Підозра у порушенні закону

За словами представників громадського об'єднання "Мир Україні", у випадку з поїздкою Фіцо є підозра на порушення закону, адже зустріч з Путіним підриває довіру до Словаччини як до суверенної держави, а прем'єр співпрацює з державою-агресоркою. Також вони планують подати скаргу до генеральної прокуратури Словаччини.

Slovakei Protest gegen die Regierung Fico in Bratislava
Надпис на плакаті: "Тхне зрадою"Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Після завершення акції протесту натовп скандував гасла "Досить Фіцо" та "Слава Україні".

На акції протесту у Братиславі
На акції протесту у БратиславіФото: Radovan Stoklasa/REUTERS
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