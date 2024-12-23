Зеленський: Фіцо хоче допомогти Путіну фінансувати війну

Прем'єр Словаччини не зацікавлений в енергонезалежності ЄС і хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, переконаний Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський після візиту прем'єра Словаччини до Москви дорікнув Роберту Фіцо бажанням допомогти президенту Росії Володимиру Путіну фінансувати війну. "Подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі", - написав Зеленський у мережі Х у понеділок, 23 грудня.

Як пояснив Зеленський, лідери ЄС зауважили, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. "Радше навпаки - хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу", - наголосив український президент, який брав участь у саміті ЄС в Брюсселі 19 грудня.

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Зеленський: Чим Фіцо розплачується з Москвою?

Фіцо "зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік", зазначив Зеленський. "Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо", - наголосив український президент.

"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні - за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", - наголосив президент України. "Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?" - підсумував Зеленський.

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Візит прем'єра Словаччини до Москви

Як повідомлялося, 22 грудня Фіцо повідомив про зустріч у Москві з Путіним, під час якої сторони обговорювали війну в Україні. Він також заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Фіцо також стверджує, що Зеленський нібито пропонував йому 500 млн євро компенсації за транзит газу за рахунок російських заморожених активів. Словацький прем'єр назвав це спробою підкупити його. "І, звісно, я сказав "ніколи", - заявив Фіцо.

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Угорщина прагне продовження транзиту російського газу Україною

Угорщина проводить переговори з Росією та Україною про продовження поставок російського газу через Україну, адже Будапешт не хоче відмовлятися від цього транспортного маршруту, заявляв 21 грудня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. "Зараз ми спробуємо хитрий хід... Що, як газ - до досягнення території України - буде вже не російським, а належатиме покупцям", - додав Орбан.

Як відомо, угода, яка забезпечувала транзит російського газу в Європу Україною, спливає в кінці цього року, і Україна не продовжуватиме її. Словаччина отримує від російського "Газпрому" близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік через Україну, що покриває більшу частину потреб країни. Угорщина отримує від 80 до 85 відсотків свого газу з Росії. Будапешт отримуватиме 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, укладеною у 2021 році на 15 років. Також в газовому імпорті Австрії частка поставок "Газпрому" донедавна нерідко перевищувала 80 відсотків, однак контракт з "Газпропом" було розірвано.

У вересні 2024 року угорська MOL Group оголосила про укладення угоди з постачальниками нафти з РФ і операторами трубопроводів для забезпечення її транспортування трубопроводом "Дружба" через Білорусь і Україну в Угорщину і Словаччину.