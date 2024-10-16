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ЕкономікаУкраїна

Єврокомісарка з енергетики: ЄС може обійтися без газу з РФ

Олексій Волошинов
16 жовтня 2024 р.

Комісарка Євросоюзу з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС зможе замінити російський газ, що йде через Україну, а його використанню "немає жодних виправдань".

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Комісарка ЄС з енергетики Кадрі Сімсон
Єврокомісарка Кадрі Сімсон Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз може замінити російський газ, що постачається через Україну, після завершення транзитного контракту в січні наступного року. Про це вона сказала на пресконференції за підсумками зустрічі з міністрами енергетики країн Євросоюзу в Люксембурзі 15 жовтня.

"Я підтвердила міністрам, що ми готові до закінчення контракту між Росією та "Нафтогазом". Є варіанти заміни 14 мільярдів кубометрів російського газу", - наводить її слова агенція Reuters.

Сімсон додала, що продовження використання російського газу "немає жодних виправдань". "ЄС може прожити без російського газу... Я хочу чітко сказати, що це не потреба, а політичний вибір, причому небезпечний", - додала вона.

Контракт на постачання російського газу до Європи через Україну закінчується в грудні

Незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України, що триває з 2022 року, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди добігає кінця в грудні 2024 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом".

Тим часом Сімсон заявила, що ЄС серйозно скоротив свою залежність від російського газу за час війни Росії проти України та готовий повністю відмовитися від нього. "Ми, як і раніше, повністю віддані завершенню поетапної відмови від російського газу, що можна зробити, не ставлячи під загрозу енергетичну безпеку поставок до Європи", - сказала єврокомісарка. Першим кроком вона назвала припинення дії угоди про транзит газу через Україну.

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