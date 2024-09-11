ЄС готується не брати газ з РФ, та - не продавати 3 метали

У Єврокомісії запевнили, що готові до припинення дії угоди про транзит російського газу в ЄС через Україну з 1 січня 2025 року. Тим часом Путін доручив уряду Росії готувати заборону на експорт урану, титану та нікелю.

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон заявила в середу, 11 вересня, що наразі Європейський Союз імпортує з Росії втричі менше газу, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і планує повністю відмовитися від нього.

"Раніше ми імпортували з Росії 150 мільярдів кубометрів газу на рік, а зараз - менше 50. Наша залежність від Росії знизилась з 45 відсотків у 2021 році до 15 відсотків минулого року. Ми, як і раніше, повністю прихильні до завершення поетапної відмови від російського газу, що можна зробити, не ставлячи під загрозу енергетичну безпеку поставок у Європу", - сказала вона в середу, 11 вересня.

Першим кроком Сімсон назвала припинення дії угоди про транзит російського газу в Євросоюз через Україну. "ЄС готовий жити без цього російського газу, що надходить українським транзитним маршрутом", - запевнила вона.

27 серпня президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що офіційний Київ не буде продовжувати контракт між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом" на транзит газу в Європу, дія якого спливає 1 січня 2025 року. "На цьому поставлена крапка", - наголосив він.

ЄС, відмовившись від значних обсягів російського трубопровідного газу після початку повномасштабної війни РФ проти України, частково замінив його російським скрапленим природним газом (СПГ), що постачається танкерами. З урахуванням СПГ на Росію припадає 15 відсотків європейського газу, тоді як 30 відсотків Євросоюз отримує з Норвегії, 19 - СПГ зі США. Офіційний Брюссель неодноразово заявляв, що хоче повністю позбутися газу з РФ до 2027 року.

Путін доручив заборонити вивезення з РФ урану, титану та нікелю

Тим часом президент Росії Володимир Путін доручив у середу уряду РФ подумати у відповідь на західні санкції про обмеження на експорт кольорових металів, зокрема урану, титану та нікелю.

"Я не кажу, що завтра потрібно це зробити, але треба подумати над певними обмеженнями постачань на зовнішній ринок - не тільки тих товарів, які я назвав, а й деяких інших", - сказав він прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну під час відеонаради з урядовцями.

Через західні санкції за війну проти України виручка від продажу металів російського "Норнікеля" за підсумками першого півріччя 2024 року скоротилася на 22 відсотки - до 5,6 мільярда доларів. Російська корпорація "Росатом" не розкриває обсягів експорту урану з РФ, але в звіті за минулий рік стверджувала, що займає 17 відсотків світового ринку ядерного палива. Найбільший у світі виробник титану з повним технологічним циклом - російський "ВСМПО-Авісма" - підпав під санкції США восени 2023 року.