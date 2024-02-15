ЄС не хоче продовжувати угоду про транзит Україною газу з РФ

У ЄС не бачать необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу в Європу через Україну після закінчення терміну дії поточного контракту в 2024, заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну після закінчення терміну дії поточного контракту наприкінці цього року. Про це у четвер, 15 лютого, заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, аналіз показав, що країни, які послуговуються маршрутом - Австрія, Італія та Словаччина - зможуть отримати альтернативні джерела.

"Ми не зацікавлені в продовженні тристоронньої угоди про транзит газу з Росією, яка закінчується до кінця цього року. Виходячи з нашої попередньої аналітики, є альтернативні рішення для постачання цим країнам, які все ще отримують частину газу через український маршрут", - цитує її агентство Reuters.

Раніше голова правління Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив в інтерв'ю DW Business News, що Україна не може продовжити контракт на транзит російського газу в ЄС . Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у січні, що Росія знайде альтернативні шляхи для експорту свого газу, якщо угода з Україною не буде продовжена.

За даними S&P Global Commodity Insights, зараз Європа отримує близько 12 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну, тоді як до повномасштабної війни Росії проти України отримувала 155 мільярдів кубометрів. Відповідно до п'ятирічної угоди про транзит, Росія експортує газ у Європу через Україну та платить Україні за користування її мережею трубопроводів.

Аналітики прогнозують, що припинення транзитної угоди може призвести до незначного зростання цін на газ в Європі, але не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку ЄС, чиї країни інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) та відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з РФ.