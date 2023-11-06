Німці більше не бояться замерзнути без російського газу

Холодна зима без газу з Росії жителів Німеччини більше не лякає. Якщо торік у ФРН ще були побоювання дефіциту палива, а Москва наполегливо лякала німців розповідями про те, як вони будуть замерзати без "Газпрому", то зараз лише 14 відсотків опитаних вважають, що Німеччина майбутньої зими матиме серйозні проблеми з енергопостачанням.

82 відсотки німців не побоюються серйозних проблем з опаленням

Водночас 64 відсотки опитаних виходять з того, що великих проблем не виникне, хоча й визнають, що ситуація в цій сфері поки що залишається складною. А 18 відсотків впевнені, що ситуація вже повністю розрядилася і що країна абсолютно спокійно пройде зимовий опалювальний період. Складно відповісти було лише чотирьом відсоткам опитаних. Таким чином, "четверо з п'ятьох опитаних вважають, що Німеччина добре підготувалася до майбутньої зими", дійшло висновку Федеральне об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW), на замовлення якого і провели це репрезентативне опитування.

Канцлер ФРН Олаф Шольц у грудні 2022 року відкрив у Вільгельмсгафені перший німецький СПГ-термінал. Проєкт було реалізовано за лічені місяці Фото: REUTERS

"Завдяки тому, що в останні півтора року енергетична галузь і політики добре взаємодіяли у сфері енергобезпеки, ми можемо сьогодні доволі оптимістично дивитися на енергопостачання нинішньої зими", - заявила 1 листопада, коментуючи підсумки опитування, генеральна директорка BDEW Керстін Андрее (Kerstin Andreae).

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Однією добою пізніше таку оцінку фактично підтвердив глава Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller), який до останнього радше був обережним у своїх прогнозах. Однак 2 листопада він заявив, що "вихідна ситуація до початку опалювального сезону істотно краща, ніж минулого року". При цьому він вказав на рівень заповнення німецьких газосховищ, який сягнув 99,77 відсотка, на стабільні поставки з-за кордону і на послідовну економію всередині країни.

Шість сценаріїв Федерального агентства з мереж

Зростання оптимізму Клауса Мюллера пов'язане ще й із тим, що з шести сценаріїв газопостачання Німеччини взимку 2023/2024, представлених того ж дня BNetzA, лише два виявилися тривожними. Під час моделювання цих сценаріїв експерти агентства використовували метеорологічні дані 2012 року, коли зима виявилася особливо холодною, і припустили, що в грудні морозна погода стоятиме недовго, натомість у лютому температура на досить тривалий термін знизиться аж до мінус 13 градусів за Цельсієм.

Німеччина має найбільші в Євросоюзі потужності для підземного зберігання газу. Сховище Rehden на північному заході ФРН - найбільше в ЄС Фото: astora.de

Вони також виходили з того, що потужності СПГ-терміналів у Німеччині, Нідерландах і Бельгії, які використовуються для постачання газу на німецький ринок, будуть задіяні на 50 відсотків, а в пікові моменти і на 90 відсотків, і що економія газу у ФРН через холодну погоду становитиме лише 10 відсотків від середнього рівня споживання у 2018-2021 роках.

На основі цих вихідних даних і змоделювали шість сценаріїв. Так, було розглянуто такі варіанти: Росія з листопада 2023 року припиняє постачання газу на південний схід ЄС за українським маршрутом; Німеччині через це доводиться збільшувати експорт газу зі своїх сховищ до країн Південно-східної Європи; через збільшення власного споживання в умовах холодів західні сусіди ФРН знижують обсяги постачань на німецький ринок зі своїх СПГ-терміналів.

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Зупинка українського транзиту створить проблеми

У підсумку математичні моделі показали, що повне спорожнення німецьких сховищ на початок лютого 2024 року і тимчасовий дефіцит газу загрожують Німеччині навіть за повної зупинки українського транзиту тільки у двох випадках: якщо у ФРН до того ж не будуть заощаджувати газ, але вона при цьому збільшить експорт, а також якщо до двох цих умов додасться ще й скорочення імпорту регазифікованого скрапленого газу із сусідніх країн.

Ось чому Клаус Мюллер укотре закликав населення Німеччини витрачати газ під час обігріву житла так само усвідомлено й економно, як і минулої зими: "Ніхто не має мерзнути. Але водночас ми просимо людей, щоб вони й надалі неодмінно думали про те, яким чином споживання можна було б скоротити". Тим паче, додав голова BNetzA, що це ще й вигідно. За його даними, економія енергії в період з грудня 2022 по вересень 2023 року дозволила середньостатистичному німецькому домогосподарству скоротити витрати приблизно на 440 євро.

Отже, дефіцит газу може виникнути в Німеччині цієї зими, але не раніше лютого, і тільки в тому разі, якщо: зима виявиться дуже холодною, населення і промисловість ФРН не знизять споживання порівняно з рівнем минулих років (поки що вони щомісяця цьогоріч витрачали менше, ніж раніше), Росія зупинить постачання за українським маршрутом (поки що ніщо на це не вказує), газ із німецьких підземних сховищ посилено піде на експорт у Південно-східну Європу (у якої є й інші можливості отримувати газ), а імпорт через СПГ-термінали в сусідніх країнах скоротиться. Ситуація, за якої буде збіг усіх або майже всіх цих факторів, видається можливою, але не дуже ймовірною.

Вельми показово, що в жодному зі своїх сценаріїв Федеральне агентство з мереж не розглядає варіанту фізичної нестачі скрапленого газу на світовому ринку. Інакше кажучи, воно виходить з того, що виробники СПГ навіть за умов холодної зими в Європі зможуть повністю задовольнити збільшений попит.

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