Шмигаль на зустрічі з Фіцо: Не продовжимо угоду з "Газпром"

За словами прем'єр-міністра, Україна розуміє "гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу", але розраховує "на поступову диверсифікацію поставок".

Україна не буде продовжувати дію угоди з російським "Газпромом" про транзит газу на територію Європейського Союзу після завершення строку її дії наприкінці 2024 року. Про це у понеділок, 7 жовтня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

"Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна розуміє "гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу", але розраховує "на поступову диверсифікацію поставок". "Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС і Договору до Енергетичної Хартії", - додав він.

Читайте також: Фіцо дорікнув Шмигалю за "безглузді санкції проти Лукойла"

План створення східноєвропейського енергетичного хабу

Також Шмигаль повідомив, що Україна та Словаччина домовились про створення східноєвропейського енергетичного хабу.

"Ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю в атомній індустрії. Це посилить енергетичну безпеку обох наших держав і всього європейського регіону", - цитує його слова на брифінгу державне інформаційне агентство "Укрінформ".

Прем'єр додав, що в енергетичній сфері країни реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани", і до кінця 2028 року планують завершити його. "У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав", - заявив він.

Читайте також: Шмигаль - Фіцо: Зняття санкцій з "Лукойла" не обговорюється

Фіцо обіцяє аварійні поставки електроенергії в разі блекауту

Шмигаль подякував Словаччині за те, що та є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України, що дозволяє "відповідати на енергетичні виклики воєнного часу".

Своєю чергою Фіцо запевнив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії в разі блекауту. "Хочемо, щоб Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - цитує його "Укрінформ".

Також Фіцо підтримав ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС. "На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив він.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі словацьким колегою Юраєм Бланаром подякував за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро. За його словами, на ці кошти планується закупівля енергетичного обладнання від однієї зі словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

Читайте також: Фіцо виступив за відновлення відносин із РФ після війни