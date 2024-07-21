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ПолітикаСловаччина

Фіцо дорікнув Шмигалю за "безглузді санкції проти Лукойла"

Анастасія Шепелева
21 липня 2024 р.

Словаччина не збирається бути заручницею відносин між Україною та Росією, заявив у розмові українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем словацький прем'єр Роберт Фіцо.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фіцо поскаржився Шмигалю на антиросійські санкціїФото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зателефонував українському колезі Денису Шмигалю 20 липня, щоб поскаржитись на включення Україною до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту транзитом через Україну отримував нафтопереробний завод "Словнафта".

Фіцо заявив, ці санкції є "безглуздими" і "неприйнятними", бо нібито завдають шкоди не РФ, а переважно деяким країнам-членам Європейського Союзу.

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Фіцо: Словаччина не буде заручником відносин України та РФ

"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, а рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод "Словнафта" отримає на 40 відсотків менше нафти, ніж йому потрібно для переробки", - цитує Фіцо словацьке державне інформаційне агентство TASR

Він також додав, що це рішення "може призвести до припинення поставок в Україну нафти, виробленої на "Словнафті", які становлять майже десяту частину всього українського споживання".

Фіцо є давнім критиком санкцій проти Росії, а після вступу на посаду минулого року зупинив пряму державну військову допомогу Україні, чим наразив себе на критику ЄС за надто близький до РФ зовнішньополітичний курс. Як вказує міжнародна агенція Reuters, хоча Євросоюз запровадив санкції на російську нафту, він передбачив винятки для деяких країн, щоб ті мали більше часу для переходу на альтернативні джерела, наприклад для Словаччина та Угорщини, яку теж очолює критик антиросійських санкцій та військової допомоги Україні - Віктор Орбан. 

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