Шмигаль - Фіцо: Зняття санкцій з "Лукойла" не обговорюється

Прем'єри України та Словаччини домовились про міжурядову зустріч, але Денис Шмигаль після погроз Роберта Фіцо припинити поставки дизельного палива вже дав зрозуміти, що транзит нафти "Лукойла" розблоковувати не будуть.

Попри погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити поставки дизельного палива, Україна не збирається знімати санкції з російської нафтової компанії "Лукойл" щодо транзиту. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль у середу, 31 липня.

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їхнє скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", - написав Шмигаль у Telegram.

Він назвав Словаччину надійним партнером України, "від якого ми не очікуємо шантажу або погроз": "Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки - це сумнівний шлях. Ще раз. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми".

Шмигаль і Фіцо домовились про міжурядову зустріч

За словами Шмигаля, протягом останніх тижнів він мав низку розмов з Фіцо, і всі вони були в "дусі нашої спільної політики нового прагматизму й усі - про енергетичну безпеку наших країн".

"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія і енергетична безпека - не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість - розбудовує", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що домовився з Фіцо про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де "продовжимо наш конструктивний, прагматичний діалог", а також додав, що Україна "залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права". "Ми беззаперечно виконуємо Угоду про асоціацію з ЄС. Так буде і надалі", - заявив український прем'єр.

Припинення транзиту нафти "Лукойла" в Словаччину і Угорщину

18 липня оператор словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" Transpetrol і міністерство економіки країни повідомили, що в Словаччину припинила надходити трубопровідна нафта "Лукойла" через заборону Україною її транзиту своєю територією. Напередодні угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто також повідомив, що нафта з РФ більше не надходить в Угорщину нафтопроводом "Дружба".

20 липня Фіцо зателефонував Шмигалю, щоб поскаржитись на включення Україною "Лукойла" в санкційний список, заявивши, що санкції є "безглуздими" і "неприйнятними", бо нібито завдають шкоди не Росії, а переважно деяким країнам-членам ЄС.

Надалі Угорщина та Словаччина звернулися до Європейської Комісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною, проте єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і правової оцінки ситуації.

26 липня офіс Фіцо повідомив, що той поговорив зі Шмигалем і запропонував Україні технічне рішення для відновлення поставок нафти "Лукойла" на словацькі та угорські нафтопереробні заводи. Після цього Фіцо пригрозив припинити поставки дизпалива в Україну.