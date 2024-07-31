Шмигаль - Фіцо: Зняття санкцій з "Лукойла" не обговорюється

Шмигаль - Фіцо: Зняття санкцій з "Лукойла" не обговорюється31 липня 2024 р.
Попри погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити поставки дизельного палива, Україна не збирається знімати санкції з російської нафтової компанії "Лукойл" щодо транзиту. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль у середу, 31 липня.
"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їхнє скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", - написав Шмигаль у Telegram.
Він назвав Словаччину надійним партнером України, "від якого ми не очікуємо шантажу або погроз": "Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки - це сумнівний шлях. Ще раз. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми".
Шмигаль і Фіцо домовились про міжурядову зустріч
За словами Шмигаля, протягом останніх тижнів він мав низку розмов з Фіцо, і всі вони були в "дусі нашої спільної політики нового прагматизму й усі - про енергетичну безпеку наших країн".
"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія і енергетична безпека - не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість - розбудовує", - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що домовився з Фіцо про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де "продовжимо наш конструктивний, прагматичний діалог", а також додав, що Україна "залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права". "Ми беззаперечно виконуємо Угоду про асоціацію з ЄС. Так буде і надалі", - заявив український прем'єр.
Припинення транзиту нафти "Лукойла" в Словаччину і Угорщину
18 липня оператор словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" Transpetrol і міністерство економіки країни повідомили, що в Словаччину припинила надходити трубопровідна нафта "Лукойла" через заборону Україною її транзиту своєю територією. Напередодні угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто також повідомив, що нафта з РФ більше не надходить в Угорщину нафтопроводом "Дружба".
20 липня Фіцо зателефонував Шмигалю, щоб поскаржитись на включення Україною "Лукойла" в санкційний список, заявивши, що санкції є "безглуздими" і "неприйнятними", бо нібито завдають шкоди не Росії, а переважно деяким країнам-членам ЄС.
Надалі Угорщина та Словаччина звернулися до Європейської Комісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною, проте єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і правової оцінки ситуації.
26 липня офіс Фіцо повідомив, що той поговорив зі Шмигалем і запропонував Україні технічне рішення для відновлення поставок нафти "Лукойла" на словацькі та угорські нафтопереробні заводи. Після цього Фіцо пригрозив припинити поставки дизпалива в Україну.