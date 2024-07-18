Словаччина вже не отримує нафту від "Лукойлу" через Україну

Словаччина слідом за Угорщиною припинила отримувати нафту компанії "Лукойл" трубопроводом "Дружба", який проходить територією України. Це стало результатом посилення українських санкцій.

У Словаччину припинила надходити трубопровідна нафта російської компанії "Лукойл" через запроваджену Києвом заборону на транзит її продукції територією України. Про це у четвер, 18 липня, повідомив оператор словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" Transpetrol, а також міністерство економіки Словаччини.

"Наразі ми фіксуємо скасування поставок російської нафти на словацький НПЗ компанією "Лукойл", яка, за наявною інформацією, внесена до розширеного українського санкційного списку", - цитує компанію Transpetrol агентство Bloomberg.

"Згідно з даними Transpetrol, постачання російської нафти до Словаччини як таке припинене не було. Проблема тільки з поставками конкретного виробника - "Лукойлу", - уточнили в мінфіні Словаччини.

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Водночас в Transpetrol заявили, що нафта від інших російських експортерів, які не перебувають у розширеному українському санкційному списку, продовжує надходити в Словаччину через Україну. Reuters з посиланням на джерело в українській енергетичній галузі пише, що транзит нафти територією України до європейських країн "йде за планом".

Угорщина теж припинила отримувати нафту "Лукойлу"

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафта з РФ більше не надходить в Угорщину нафтопроводом "Дружба" через посилення українських санкцій щодо компанії "Лукойл". За словами Сіярто, зараз "Лукойл" та угорська енергетична компанія MOL "працюють над спільним юридичним рішенням", щоб відновити постачання нафти трубопроводом.

У червні Київ розширив санкції щодо "Лукойлу", зокрема додавши заборону на транзит продукції російської компанії через Україну. "Лукойл" - великий постачальник сировини в Угорщину та Словаччину, компанія постачає нафту в ці країни трубопроводом "Дружба", який проходить територією України.

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