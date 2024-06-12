США запровадили санкції щодо 300 компаній з РФ й інших країн

Під штрафні заходи потрапили компанії та особи, які допомагають веденню війни Росії проти України. Серед іншого санкції запроваджені щодо Мосбіржі та Національного клірингового центру.

Сполучені Штати Америки напередодні саміту G7 в Італії оголосили про новий санкційний пакет, спрямований проти війни Росії, розв'язаної проти України. У санкційний список потрапили ще 33 особи і близько 300 компаній та організацій, які допомагають Москві обходити вже ввзапроваджені обмеження - як російських, так і з інших країн.

Серед юридичних осіб, які потрапили під обмеження, є компанії з Китаю, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Болгарії, Сербії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Білорусі та Британських Віргінських островів, йдеться у повідомленні мінфіну США, оприлюдненому в середу, 12 червня.

Санкції також запроваджено щодо низки російських фінансових інститутів, які виступають посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку - зокрема щодо Мосбіржі, Національного клірингового центру (НКЦ) та Національного розрахункового депозитарію.

Читайте також: США через війну в Україні наклали нові санкції на Росію і Китай

На думку американського мінфіну, заходи російської влади щодо залучення капіталу на Мосбіржі розширюють можливості громадян РФ та інших країн "отримувати прибуток від воєнної машини Кремля шляхом інвестування в суверенний борг Росії, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства".

Загроза ізоляції від доларової системи

Профільні російські Telegram-канали зазначають, що санкції щодо Мосбіржі та НКЦ передбачають загрозу ізоляції від доларової системи, зокрема зупинку торгів доларом та євро.

У Мосбіржі вже повідомили, що з 13 червня майданчик не проводитиме торги доларом та євро. Водночас там запевнили, що група має необхідні інструменти для забезпечення безперебійності торгів в умовах підвищеної волатильності.

Фігуранти нового списку санкцій

Під обмеження мінфіну США також потрапили страхова компанія "Согаз" та "Российская национальная перестраховочная компания". Понад 100 юридичних та фізичних осіб були внесені у список у зв'язку з тим, що вони займаються розвитком російського енергетичного, металургійного та гірничодобувного виробництва та експортного потенціалу, а також допомагають оминати раніше запроваджені обмеження, пояснює американський мінфін. Нові штрафні заходи також мають підвищити ризик вторинних санкцій для таких компаній.

Читайте також: G7 тиснутиме на банки, які допомагають Росії

У санкційний список також потрапили більше десяти транснаціональних мереж, що відмивають золото для російського виробника і які підтримують виробництво безпілотників і закуповують чутливі та критично важливі матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї. Запроваджені санкції спрямовані і на обмеження доходів Росії від продажу зрідженого газу, зазначили в мінфіні США.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, запроваджені обмеження завдають удару по можливостях отримати матеріали і обладнання, які залишилися у Росії, зокрема залежності від критично важливих поставок з третіх країн. "Ми збільшуємо ризик для фінансових установ, які займаються воєнною економікою Росії, та усуваємо шляхи для обходу (санкцій. - Ред.), а також зменшуємо можливості Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та IT-послуг", - йдеться у повідомленні американського фінансового відомства.