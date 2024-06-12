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США запровадили санкції щодо 300 компаній з РФ й інших країн

Сергій Ромашенко | Дмитро Шварц
12 червня 2024 р.

Під штрафні заходи потрапили компанії та особи, які допомагають веденню війни Росії проти України. Серед іншого санкції запроваджені щодо Мосбіржі та Національного клірингового центру.

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Московська біржа
Московська біржа - один із нових фігурантів списку американських санкційФото: Reuters

Сполучені Штати Америки напередодні саміту G7 в Італії оголосили про новий санкційний пакет, спрямований проти війни Росії, розв'язаної проти України. У санкційний список потрапили ще 33 особи і близько 300 компаній та організацій, які допомагають Москві обходити вже ввзапроваджені обмеження - як російських, так і з інших країн.

Серед юридичних осіб, які потрапили під обмеження, є компанії з Китаю, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Болгарії, Сербії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Білорусі та Британських Віргінських островів, йдеться у повідомленні мінфіну США, оприлюдненому в середу, 12 червня.

Санкції також запроваджено щодо низки російських фінансових інститутів, які виступають посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку - зокрема щодо Мосбіржі, Національного клірингового центру (НКЦ) та Національного розрахункового депозитарію.

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На думку американського мінфіну, заходи російської влади щодо залучення капіталу на Мосбіржі розширюють можливості громадян РФ та інших країн "отримувати прибуток від воєнної машини Кремля шляхом інвестування в суверенний борг Росії, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства".

Загроза ізоляції від доларової системи

Профільні російські Telegram-канали зазначають, що санкції щодо Мосбіржі та НКЦ передбачають загрозу ізоляції від доларової системи, зокрема зупинку торгів доларом та євро.

У Мосбіржі вже повідомили, що з 13 червня майданчик не проводитиме торги доларом та євро. Водночас там запевнили, що група має необхідні інструменти для забезпечення безперебійності торгів в умовах підвищеної волатильності.

Фігуранти нового списку санкцій

Під обмеження мінфіну США також потрапили страхова компанія "Согаз" та "Российская национальная перестраховочная компания". Понад 100 юридичних та фізичних осіб були внесені у список у зв'язку з тим, що вони займаються розвитком російського енергетичного, металургійного та гірничодобувного виробництва та експортного потенціалу, а також допомагають оминати раніше запроваджені обмеження, пояснює американський мінфін. Нові штрафні заходи також мають підвищити ризик вторинних санкцій для таких компаній.

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У санкційний список також потрапили більше десяти транснаціональних мереж, що відмивають золото для російського виробника і які підтримують виробництво безпілотників і закуповують чутливі та критично важливі матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї. Запроваджені санкції спрямовані і на обмеження доходів Росії від продажу зрідженого газу, зазначили в мінфіні США.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, запроваджені обмеження завдають удару по можливостях отримати матеріали і обладнання, які залишилися у Росії, зокрема залежності від критично важливих поставок з третіх країн. "Ми збільшуємо ризик для фінансових установ, які займаються воєнною економікою Росії, та усуваємо шляхи для обходу (санкцій. - Ред.), а також зменшуємо можливості Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та IT-послуг", - йдеться у повідомленні американського фінансового відомства.

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