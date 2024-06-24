СБУ вразила понад 30 НПЗ та нафтобаз РФ - Зеленський

Воїни Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (СБУ) вразили понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз. Про це у понеділок, 24 червня, заявив президент Володимир Зеленський під час привітання з нагоди 30-ї річниці створення підрозділу.

"Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою. Разом з успіхами Збройних Сил України, наших розвідок це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України й наших людей", - заявив президент.

Зеленський також назвав ЦСО "А" СБУ "одним з найкращих бойових підрозділів України та дісно незамінним". "Ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни - від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території", - заявив він.

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Також Зеленський висловив впевненість, що попереду у підрозділу "ще більше успіхів та успішних операцій, які потрібні нам". "Ми зараз на тому етапі війни, коли потрібно вистояти проти російських штурмів, не дати ворогу жодного суттєвого здобутку. Україні потрібна максимальна віддача кожного підрозділу, потрібен максимально чіткий результат кожного бойового завдання для наших хлопців. І ми можемо і мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні", - зазначив він.

Нагадаємо, що з березня Україна почала регулярно атакувати нафтопереробні об'єкти на території Росії. У травні видання Bloomberg повідомляло, що внаслідок регулярних ударів українських дронів виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей Росії.