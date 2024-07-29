Фіцо погрожує Україні припиненням поставок дизпалива

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо не буде відновлено транзит нафти російського "Лукойла".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо не буде відновлено транзит нафти російського "Лукойла".

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - заявив він у відеозверненні у понеділок, 29 липня.

За словами Фіцо, відновлення поставок російської нафти пов'язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох держав.

"ЄС, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу США, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив словацький прем'єр.

Припинення траспортування нафти до Угорщини та Словаччини

Нагадаємо, 18 липня оператор словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" Transpetrol та міністерство економіки Словаччини повідомили про те, щоу Словаччину припинила надходити трубопровідна нафта російської компанії "Лукойл" через запроваджену Києвом заборону на транзит її продукції територією України. Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також повідомив, що нафта з РФ більше не надходить в Угорщину нафтопроводом "Дружба".

20 липня Фіцо зателефонував українському колезі Денису Шмигалю, щоб поскаржитись на включення Україною до санкційного списку російської компанії "Лукойл", а також заявив, що ці санкції є "безглуздими" і "неприйнятними", бо нібито завдають шкоди не РФ, а переважно деяким країнам-членам Європейського Союзу.

Надалі Угорщина і Словаччина звернулися до Європейської Комісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Проте комісар Євросоюзу з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і правової оцінки ситуації.

26 липня офіс прем'єр-міністра Словаччини повідомив, що Фіцо провів розмову з Денисом Шмигалем, запропонувавши Україні технічне рішення для відновлення поставок нафти російської компанії "Лукойл" на словацькі та угорські нафтопереробні заводи.