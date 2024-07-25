FT: ЄС не підтримав Угорщину та Словаччину щодо нафти з РФ

За даними Financial Times, країни Євросоюзу не підтримали заклик Угорщини та Словаччини до України скасувати санкції щодо російської нафтової компанії "Лукойл".

Спроби Угорщини та Словаччини залучити Євросоюз до суперечки з Україною про нафту з РФ виявилися марними: Єврокомісія (ЄК) поставила на паузу їхнє прохання закликати Київ скасувати нові санкції щодо російської нафтової компанії "Лукойл". "На вчорашній зустрічі торговельних представників із країн ЄС (...) ніхто не став на бік Будапешта і Братислави", - пише газета Financial Times (FT) у четвер, 25 липня, з посиланням на дані з трьох джерел.

Одне з джерел сказало FT, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити припинити поставки. Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив виданню, що Брюсселю знадобиться більше часу для того, аби зібрати докази та оцінити юридичну ситуацію.

Минулого тижня Україна зупинила транзит нафти компанії "Лукойл" в Угорщину і Словаччину через те, що російський концерн перебуває під західними санкціями. Як нагадує FT, ці дві країни домоглися для себе виключення із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але після припинення транзиту продукції "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба" Угорщина і Словаччина звернулися до Європейської комісії з проханням почати консультації в рамках торговельної угоди з Україною.

Дипломат ЄС: "Наслідки будуть величезними"

Якщо Словаччина втратить можливість імпортувати нафту з Росії, "наслідки будуть величезними", сказав FT один із дипломатів ЄС. На сьогодні частка російської нафти на єдиному в Словаччині нафтопереробному заводі становить до 35-40 відсотків.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що він буде "змушений відреагувати", якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу". Він додав, що Братислава допомагає Україні із запасами газу і постачанням електроенергії.

Представники Угорщини, частка поставок "Лукойлу" через Україну в нафтовому імпорті якої становить близько 25-30 відсотків, від коментарів для FT утрималися.

Українська влада, пише видання, при цьому стверджує, що трубопроводом "Дружба" надходить стільки ж нафти, скільки й раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Угорщина погрожує Україні через заборону транзиту нафти з РФ

Після того як Україна заборонила транзит через свою територію нафти компанії "Лукойл", Угорщина оголосила про контрзаходи. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив, що його країна й далі блокуватиме фінансування Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого країни-члени ЄС отримують відшкодування за надання військової допомоги Україні. За його словами, бойкот Будапешта триватиме, допоки Київ не розблокує транзит нафти російської компанії "Лукойл". "Доки це питання не буде вирішене Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації Європейського фонду миру за постачання зброї", - цитує агенція заяву Сіярто телеканалу ATV.

У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 мільйонів євро кожний, а також п'ять мільярдів євро з нового фонду допомоги для України, нещодавно заснованого в рамках ЄФМ.