Фіцо виступив за відновлення відносин із РФ після війни

Роберт Фіцо заявив, що ЄС і Росія потребують одне одного. На зустрічі урядів Словаччини та України він обіцяє обговорити роль України як "транзитної країни".

Якщо війна РФ проти України закінчиться в період дії мандата нинішнього уряду Словаччини, тобто до 2027 року, то прем'єр-міністр цієї країни-члена Європейського Союзу Роберт Фіцо має намір зробити все для відновлення "економічних і нормальних" відносин ЄС з Росією. Таку заяву Фіцо зробив напередодні консультацій словацького та українського урядів, передає видання Aktuality.

"Євросоюз потребує Росії, а РФ, звісно ж, потребує ЄС", - заявив словацький прем'єр 3 жовтня на спільній пресконференції з представниками партій, що входять до правлячої коаліції.

Фіцо про відносини Словаччини та України

За словами Фіцо, уряд Словаччини сильно зацікавлений і в дружніх відносинах з Україною. На переговорах між урядами обох країн, намічених на 7 жовтня, він має намір обговорити важливу роль України як країни, що забезпечує транзит сировинних ресурсів, випливає з публікації.

Говорячи про триваюче російське вторгнення в Україну, прем'єр зазначив, що будь-яка війна завершується переговорами. "І ми будемо дуже зацікавлені в нормальних, дружніх відносинах з Україною, разом з якою ми хочемо покласти край цій біді, адже це - біда для всіх", - сказав Фіцо та додав, що, на його переконання, "поточний конфлікт" не може бути розв'язаний військовим шляхом.

Третій прем'єрський термін Фіцо в Словаччині

Фіцо втретє очолив уряд Словаччини в жовтні 2023 року після перемоги на парламентських виборах його популістської партії "Напрямок - соціальна демократія" (SMER-SD). Фіцо вже керував кабінетом міністрів у 2006-2010 і 2012-2018 роках. Під час останньої кампанії та після обрання на посаду політик відзначився проросійською позицією та критикував політику Заходу у війні Росії проти України. У травні цього року на Фіцо скоїли замах, поранивши чотирма кулями.

У січні Фіцо зустрівся в Ужгороді з прем'єром України Денисом Шмигалем. Після цього Шмигаль повідомив у Telegram про низку досягнутих домовленостей. Зокрема, як зазначив український прем'єр, уряд Словаччини зобов'язався не блокувати купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу та підтримати програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку ЄС, а також євроінтеграційні прагнення України.