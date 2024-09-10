У МЗС України розчаровані заявою Фіцо про "нацистів" у ЗСУ

Під час вшанування жертв Голокосту словацький прем'єр Роберт Фіцо закинув, що світ нібито толерує те, що на боці України воюють пов'язані з нацизмом рухи.

У Києві розчаровані заявою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, яка "йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною", йдеться у заяві речника міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами Z - символом фашистської естетики сучасної Росії", - наголосив Тихий, цитуєтсья на сайті МЗС ввечері у понеділок, 9 вересня.

Він зазначив, що Київ розраховує на обʼєднання зусиль Словаччини та інших партнерів у Європі "у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни".

"Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", - закликав речник МЗС.

9 вересня під час вшанування пам’яті жертв Голокосту у словацькому місті Середь Фіцо натякнув, що на боці України буцімто воюють нацисти. "Ми всі говоримо про фашизм, нацизм і водночас мовчки толеруємо те, що по Україні бігають підрозділи, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює", - заявив словацький прем'єр.