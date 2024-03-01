Європа вельми успішно пройшла другу зиму без газу з Росії

Росії знову не вдалося "заморозити Європу". Для Німеччини та інших країн ЄС друга зима без постачання від "Газпрому" пройшла вельми успішно. До 1 березня, до початку календарної весни, європейські підземні сховища газу (ПСГ) все ще дуже добре заповнені, біржові ціни суттєво знизилися, інфраструктура для прийому скрапленого природного газу (СПГ) продовжує розширюватися, особливо у ФРН, великі країни-експортери заявляють про збільшення постачання. А зима знову виявилася теплою, що за умов глобальної зміни клімату, втім, і не дивно.

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Комфортний рівень запасів у європейських ПСГ

У Німеччині, яка є найбільшим у Європі ринком газу і має найпотужніші у всьому Євросоюзі газосховища, рівень заповнення ПСГ становив до 1 березня приблизно 69 відсотків. Тож навіть якщо найближчими тижнями ще видадуться дні з особливо низькими температурами - стартові умови для літнього завантажування газу в будь-якому разі виявляться дуже сприятливими.

Підземне газосховище Jemgum на північному заході Німеччини Фото: astora.de

Торішній досвід це підтверджує: рівно рік тому, 1 березня, німецькі ПСГ, за даними Федерального агентства з мереж (BNetzA), були заповнені на 68,8 відсотка, а до 1 квітня, коли відбір газу фактично припинився і почався сезон заповнювання, цей показник опустився до 64 відсотків. Зрештою на початок листопада 2023 року було забезпечено стовідсоткове заповнення німецьких газосховищ. Поки що немає жодних підстав сумніватися, що це вдасться повторити і до наступної зими 2024/2025.

У середньому в ЄС рівень заповнення ПСГ, за даними порталу Gas Infrastructure Europe (GIE), становив до кінця нинішньої зими 63 відсотки, що теж цілком комфортний рівень напередодні сезону завантажування. З особливо високими запасами, понад 70 відсотків, навесні входять Австрія, Угорщина, Словаччина та Чехія, які досі ще тією чи іншою мірою залишаються клієнтами "Газпрому" та отримують трубопровідний газ передусім транзитом через Україну, а також Іспанія та Португалія, які забезпечуються трубопровідним газом з Алжиру та мають розгалужену інфраструктуру для прийому СПГ.

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В Австрії закликають розірвати контракт із "Газпромом"

В Австрії високий рівень запасів, що збереглися в ПСГ, став одним з ключових аргументів на користь виходу з довгострокового контракту з "Газпромом" австрійського нафтогазового концерну OMV на початку 2025 року . Колишнє керівництво компанії, що мало тісні зв'язки з Москвою, уклало його в 2018 році до 2040 року. Однак наприкінці нинішнього року спливає п'ятирічний російсько-український договір про транзит газу, і Київ уже оголосив, що його не продовжуватиме.

Це призведе до того, що "Газпром", ймовірно, не зможе постачати до австрійського Баумгартена, де має відбуватися передача газу замовнику, обумовлених контрактом обсягів, що різні експерти у Відні вважають законною підставою для виходу з нього. Так, топ-менеджер Ґергард Ройс (Gerhard Roiss), який керував компанією OMV десять років тому, дав 28 лютого разом з одним із депутатів австрійського парламенту пресконференцію в інтернеті, на якій наголосив, що зараз найбільш вдалий момент, щоб розпочати конкретну підготовку припинення співробітництва із "Газпромом".

Порт Мукран, 24 лютого 2024 року. До Німеччини прибув ще один плавучий термінал з прийому та регазифікації скрапленого газу Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Кількома днями раніше міністерка енергетики Австрії Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler) у недільній телепрограмі вчергове заявила: "Ми маємо вийти з російських поставок газу, вирватися з того стану, коли нас можуть шантажувати". Представниця австрійської партії "Зелених" продемонструвала телеглядачам уламок російської авіаційної бомби, скинутої в Україні. За її словами, її коробить від думки, що "оплачуючи рахунки з Росії, ми надсилаємо туди гроші, які йдуть на виробництво таких бомб".

На думку експертів, достатньо прокласти на півночі Австрії трубопровід довжиною всього 40 кілометрів, і це суттєво розширить і так великі можливості австрійської інфраструктури для транспортування газу, що надходить з Норвегії територією Німеччини. Але OMV вже зараз має контракти, які забезпечують їй значний імпорт норвезького трубопровідного газу транзитом через ФРН та алжирського трубопровідного газу через Італію, а також зрідженого газу, що регазифікований на СПГ-терміналах у цих двох сусідніх країнах.

Тому фахівці запевняють, що Австрія цілком зможе обійтися з наступного року без постачання з Росії, тим більше що вже в 2027 році OMV планує розпочати видобуток на великому газовому родовищі біля чорноморського узбережжя Румунії.

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Пропозиція газу на європейському ринку зростає

Загалом пропозиція палива на європейському ринку вже зараз помітно зростає. Так, нарощують трубопровідні постачання Норвегія, Алжир та Азербайджан. Стабільно надходить СПГ з Америки, адже рішення президента США Джо Байдена призупинити з екологічних міркувань видачу дозволів на експорт скрапленого газу стосується нових проєктів, але не чинних.

Розширення своєї частки ринку прагне Катар. Глава QatarEnergy Саад аль-Каабі оголосив 25 лютого, що ця компанія збільшить обсяги СПГ, які щорічно поставляються на світовий ринок, на 16 мільйонів тонн до 142 мільйонів тонн.

До того ж, на ринок виходять нові гравці. Так, 27 лютого італійська компанія Eni повідомила, що до Італії відправлено першу партію скрапленого газу з нового плавучого заводу біля берегів Республіки Конго. Та й Росія нарощує експорт СПГ, який частково йде до деяких країн Європи, оскільки він (поки що) не підпадає під санкції ЄС.

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Різке зниження цін на газ на тлі заходів заощадження в ЄС

Така велика кількість пропозицій вже призвела до значного зниження біржових цін на газ у Європі. Останнього дня зими ціна ф'ючерсу на торговому майданчику TTF у Нідерландах коливалася близько позначки 25 євро за МВт⋅год (приблизно 285 доларів за тисячу кубометрів). Це вже майже той рівень, на якому ціни були до пандемії коронавірусу, коли в Європу йшли широкомасштабні постачання нібито дешевого російського газу. Нагадаємо: на піку енергетичної кризи в Європі у серпні 2022 року за МВт⋅год газу платили понад 340 євро.

Однак зниженню оптових цін на газ, за яким з деяким тимчасовим лагом слідує поступове зниження та роздрібних цін, сприяє не лише велика кількість пропозиції, а й падіння попиту в ЄС. Воно пов'язане як із масштабними заходами заощадження палива та електроенергії населенням, так і зі скороченням промислового виробництва. Дуже поширена думка, що Німеччина сильно зменшила споживання газу передусім тому, що німецька економіка опинилася в рецесії, а енергоємні підприємства згортають виробництво та переносять його за кордон.

На цьому плакаті уряд ФРН дякує 80 мільйонам жителів Німеччини за заощадження енергії. Заклики скоротити споживання газу дали результат і в інших країнах Фото: Peter Hille/DW

Але 29 лютого з Франції, у якої показники економічної динаміки зараз помітно кращі, ніж у Німеччини, надійшло повідомлення газотранспортної компанії GRTGaz, згідно з яким споживання газу в другій за розмірами економіці ЄС скоротилося у 2023 році порівняно з 2022 роком на 11,4 відсотка, і впало до найнижчого рівня з 1996 року. Компанія пояснює це зростанням енергоефективності, реакцією населення на заклики уряду заощаджувати енергію та збільшенням виробництва електроенергії на АЕС.

А Європейська комісія оголосила 27 лютого в Брюсселі, що всі країни ЄС у період із серпня 2022 по грудень 2023 року заощадили приблизно 101 мільярд кубометрів газу, знизивши його споживання на 18 відсотків. Таким чином вони перевиконали узгоджений улітку 2022 року на тлі війни в Україні план скоротити споживання газу на 15 відсотків. Єврокомісія закликала європейців продовжити ощадливо використовувати енергію, щоб остаточно позбутися залежності від російського викопного палива.