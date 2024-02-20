Суд у Франції заарештував віллу "Газпрому" за 120 млн євро

Прокуратура у Парижі припускає, що справжнім бенефіціаром вілли Irina Maria на Лазуровому березі, зареєстрованої на бізнесмена Самвела Карапетяна, є концерн "Газпром".

Суд у Франції заморозив право власності на віллу Irina Maria, розташовану на курорті Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазуровому березі. Офіційно вона належить російсько-вірменському бізнесмену Самвелу Карапетяну, проте прокуратура в Парижі вважає, що її реальним бенефіціаром є дочірня компанія російського нафтогазового гіганта "Газпром", пише французька газета Le Monde у понеділок, 19 лютого.

"Французька система правосуддя зірвала найбільший куш із початку війни в Україні", - констатує видання. За даними Le Monde, вілла, відома місцевим жителям як Villa del Mare, розташована на ділянці розміром три гектари. До об'єкта, який має кілька поверхів головної будівлі, належать також три басейни, тенісний корт і вертолітний майданчик. Загальна вартість цього майна оцінюється у 120 мільйонів євро.

Розпорядження про заморожування права власності на віллу, а також на акції компанії SNC Maritime Villa Holding, що нею володіє, датується 12 лютого 2024 року.

Як вказує агентство AFP, щодо вілли Irina Maria підрозділ прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю (Junalco), вів розслідування за фактом відмивання грошей за обтяжливих обставин, вчиненого з 11 грудня 2009 року в Парижі, на Кіпрі, в Росії та Рокбрюн-Кап-Мартені.

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Зв'язок Самвела Карапетяна з "Газпромом"

У 2016 році "Газпром нефть" - нафтова "дочка" "Газпрому" - продала віллу Самвелу Карапетяну. Однак під час попереднього розслідування у Junalco виявили безліч фактів, які свідчать про те, що вілла насправді ніколи не виходила з-під контролю "Газпром нефти", йдеться у публікації Le Monde.

Згідно з документами, проаналізованими журналістами, Самвел Карапетян купив акції компанії Maritime Villa Holding SNC, що володіє нерухомістю, у "Газпром нефти" завдяки кредиту у розмірі 115 мільйонів євро, виданому "Газпромбанком". Останній належить "Газпрому" та Юрію Ковальчуку, який вважається близьким другом президента РФ Володимира Путіна. Кредит було надано російським банком в обмін на заставу вілли.

Самвел Карапетян - президент групи компаній "Ташир", яка працює у сферах нерухомості, будівництва, енергетики та фінансів. Статки підприємця журнал Forbes оцінює у 2,7 мільярда доларів. Як пише Le Monde, своїм успіхом у бізнесі Карапетян багато в чому завдячує численним контрактам, отриманим від "Газпрому".

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