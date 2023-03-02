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Лазурний берез Франції
Лазурний берез ФранціїФото: picture alliance/prisma/C. Heeb
Закон і правоФранція

У Франції конфіскували віллу російського олігарха

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
1 год. тому

У Франції заарештували віллу на Лазурному березі вартістю 23 мільйонів євро, яку пов1язують із російським олігархом Віктором Рашніковим. Загалом у країні розслідують 17 справ щодо олігархів із РФ.

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У Франції суд уперше наклав за кримінальною справою арешт на віллу, яка, ймовірно, належить російському олігарху. Йдеться про голову ради директорів "Магнітогорського металургійного комбінату" Віктора Рашнікова, повідомила 1 березня, газета Le Monde. Вартість вілли оцінюють у 23 мільйонів євро, вона розташована в курортній комуні Сен-Жан-Кап-Ферра під Ніццою.

Як пише видання, віллу заарештували ще в жовтні 2022 року за запитом Junalco - підрозділу прокуратури Парижа, що займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідчі з'ясували, що вілла перебувала в процесі продажу. При цьому продавець, швейцарська фірма, належить більшій компанії, зареєстрованій на Панамі. У Junalco вважають, що ці структури пов'язані з Рашніковим, як і покупець вілли, громадянин РФ. Угоду вартістю 17 мільйонів євро (після сплати всіх податків і зборів) у підсумку було заморожено.

"Перша виграна битва" проти прихильників російського режиму

"Це перша виграна битва в довгій і делікатній економічній і судовій війні, яку ведуть західні країни проти прихильників російського режиму", - зауважило видання.

Права власності на три інші будинки Рашнікова на Лазурному березі вже були заморожені в  після того, як олігарх 15 березня 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, потрапив під персональні санкції Євросоюзу. Однак вілла в Сен-Жан-Кап-Ферра тоді не потрапила в поле зору французьких правоохоронців, тому що не була задекларована як власність Рашнікова, повідомляє Le Monde з посиланням на обізнане джерело.

Зараз вілла та кошти від продажу знаходяться в руках Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів французького міністерства юстиції. Після рішення суду майно може бути назавжди конфісковане державою.

Видання пише, що загалом у Франції розслідують щонайменше 17 справ щодо олігархів із РФ, за підозрою у відмиванні грошей.

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