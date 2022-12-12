VIP-"біженці": українські олігархи на Лазуровому березі

У той час, як в Україні люди ховаються у бомбосховищах, Збройні сили України зазнають втрат, борючись із російськими загарбниками, а десять мільйонів українців рятуються від війни у віддалених від фронту регіонах своєї країни чи за кордоном, деякі українські олігархи, як повідомляли ЗМІ - мільйонери і навіть мільярдери - виїхали з країни разом зі своїми сім'ями. Частина - незадовго до початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого.

За 1800 кілометрів від України, на Лазуровому березі у Франції місцеві жителі дивуються зі значної кількості розкішних лімузинів з українськими номерами на вулицях. Це зовсім не в'яжеться з новинами з України, яка страждає від нападу Росії.

Валізи з готівкою

Раніше один український блогер виклав в інтернеті фотографію з кількома валізами, повними готівки. Понад 17 мільйонів доларів плюс понад мільйон євро, як стверджується, було виявлено угорськими митниками у розкішних автомобілях з України. При виїзді з країни ці гроші не були задекларовані на українській митниці. Адже при перетині кордону дозволено мати при собі не більше 10 тисяч євро готівкою.

Речниця українського Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян розповіла DW, що її відомство розслідує подібні інциденти. "Серед осіб, яких перевіряли представники Державного бюро розслідувань, були представники влади, представники бізнесу, колишні правоохоронці і навіть народні депутати", - зазначає вона. Нині ДБР з'ясовує, "чи законно ці громадяни перетнули кордон і чи причетні вони до легалізації майна, яке вони отримали, як підозрюють слідчі Державного бюро розслідувань, швидше за все злочинним шляхом".

Українські біженці на антивоєнному мітингу у Ніцці Фото: Frank Hofmann/DW

За словами Сап'ян, з середини вересня слідство розпочато щодо понад 80 осіб, зараз воно триває щодо кількох десятків. У розпал війни українські слідчі займаються дуже болісною для країни темою: корупцією, яка збереглася у суттєвих масштабах навіть після Революції Гідності, та колами, до яких належать люди, пов'язані з Росією.

Запит на екстрадицію

Щодо двох надбагатих "біженців" з України, за словами Сап'ян, було спрямовано запити на екстрадицію. Проте, за її словами, швидкої екстрадиції очікувати не варто. "Ми знаємо, якщо людина має дуже великі статки, вона воліла б частину з них використовувати для того, щоб впливати на певні процеси - не лише на території України, але й за кордоном"

Сап'ян зазначає, що під слідством перебувають і шість колишніх чи чинних депутатів Верховної Ради. Влітку президент України Володимир Зеленський своїм указом заборонив діяльність проросійських партій у країні, зокрема "Опозиційної платформи - За життя", яка мала фракцію у парламенті.

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Прикметно, що деякі депутати, які належали до неї, згодом заснували нову групу під назвою "Відновлення України", розповідає в інтерв'ю DW Олександр Саліженко з громадської організації "Чесно".

"Цю нову групу депутатів було сформовано дистанційно", - пояснює Саліженко. Тобто політики, які в неї вступили, "не перебували в Україні і не були присутні в залі пленарних засідань або в будівлі парламенту".

Цікаво, що робота українського парламенту в цифровому форматі, спочатку під час пандемії коронавірусу, а тепер під час війни, дозволила цим депутатам, які протягом багатьох років відкрито займали проросійські позиції, підписати всі заяви про вступ до нової парламентської групи цифровими підписами. Серед них був і депутат, який обрався до парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя", Ігор Абрамович.

Розкішні вілли українських олігархів

Влітку 2022 року українські журналісти зняли Абрамовича на відео на французькій Рів'єрі, коли він повертався з пробіжки у товаристві колишнього високопосадовця українського фінансового наглядового органу. Абрамович живе на півострові Сен-Жан-Кап-Ферра поблизу Ніцци. Це місце скупчення вілл багатіїв Європи, де велика частина розкішних об'єктів нерухомості давно належить росіянам та українцям.

Уповноважена з питань біженців в адміністрації Ніцци Веронік Борре Фото: Michel Champouret/DW

За спостереженнями Саліженка, навіть перебуваючи поза межами України, такі депутати не залишають спроб впливати на політичну ситуацію в країні. Деякі з них займаються "дистанційно" законотворчістю та вносять на розгляд проєкти законів у цифровому вигляді. Відсутність депутатів не є юридичною підставою для втрати мандату в Україні. Однак зарплата "віддалено працюючим членам парламенту" не виплачується. Очевидно, вони покривають свої витрати на життя з інших джерел. При цьому з депутатами, які мешкають за кордоном, не вдається зв'язатися.

Частка відповідальності за війну

Є на Лазуровому березі Франції і зовсім інші біженці з України, каже Веронік Борре з міської адміністрації Ніцци: "Багато жінок, матерів із дітьми чи навіть бабусь із онуками".

Вже з 28 лютого - першого понеділка після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну - уповноваженій у справах біженців доводилося розміщувати по 500 українців на день, які дісталися Франції південним маршрутом, через Угорщину та Італію.

Українка Ірина Бурделле Фото: Michel Champouret/DW

У найкоротший термін Ніцці довелося сформувати найбільший у Франції після Парижа та Страсбурга притулок для біженців з України. Борре допомагає у роботі українка Ірина Бурделле, яка очолює франко-українське культурне об'єднання у Ніцці. Із самого початку російського вторгнення волонтерка дбала про українських біженців: забезпечувала їх продуктами харчування та надавала психологічну допомогу дітям.

Той факт, що зовсім поруч знаходиться компанія українців, яких підозрюють у корупції, і "які переховуються на Лазуровому березі і їздять на розкішних машинах", розлючує її. Але подиву вона не відчуває. "В Україні є речі, які приймали, та до яких терпимо ставилися до війни", - каже Бурделле.

"Ці люди не тільки були частиною корумпованої еліти. Вони - ми впевнені в цьому - несуть відповідальність за цю війну в Україні, тому що вони закликали Росію прийти в Україну, - каже Бурделле. - Але цим займеться українська система правосуддя - вже після війни".