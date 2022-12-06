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Слідчий НАБУ (архівне фото)
Слідчий НАБУ (архівне фото) Фото: picture-alliance/AP Photo/E. Lukatsky
ПолітикаУкраїна

НАБУ і САП повідомили про підозру Кауфману та Грановському

Аліна Коломієць
2 год. тому

Бориса Кауфмана і Олександра Грановського підозрюють у створенні злочинного угрупування в Одесі та підкупі місцевих посадовців.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради, заявили в САП.

Мова йде про бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього нардепа від партії "Блок Петра Порошенка" Олександра Грановського, повідомили агенціям "Інтерфакс-Україна" та "Українські новини" джерела у прокуратурі. Про те, що йдеться про Кауфмана і Грановського, повідомляє також й низка українських ЗМІ. Їх підозрюють у створенні злочинного угрупування в Одесі та наданні неправомірної вигоди місцевим посадовцям. Крім того, антикорупційні органи повідомили про підозру їхній довіреній особі.

"Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - пояснили в САП.

За даними прокуратури, для реалізації злочинних дій чоловіки налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та встановлення всіх учасників злочинної організації. Слідство триває.

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Хто такі Кауфман і Грановський

Борис Кауфман і Олександр Грановський - партнери. Через компанію Vertex Hotel Group вони управляють об'єктами готельного напряму ("Брістоль", "Лондонська" в Одесі та "Президент готель" у Києві). Також Кауфман є співвласником тютюнової дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

У серпні 2022 року Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати з України.

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