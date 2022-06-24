У екснардепа Горбатова знайшли кримські старожитності на мільйони доларів

У колишнього депутата Верховної Ради України Валерія Горбатова виявлено під час проведених раніше обшуків велику колекцію старожитностей, більшість з яких походить з Криму. Про це в п'ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). За даними слідчих, в одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, було виявлено "понад шість тисяч одиниць історичних та культурних цінностей". Частина колекції перебувала "у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень", йдеться в повідомленні ДБР.

Старожитностей на мільйони доларів

Зокрема, під час обшуків виявлено "скіфські мечі акінаки, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури". "За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів", - кажуть слідчі.

Водночас за даними генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, серед вилучених під час обшуків предметів старовини "мечі, шаблі, шоломи, кольчуга, наконечники до стріл та списів, рушниці й карабіни, амфори, нашийні гривні, монети, предмети побуту та посуду".

"Колекцію монет фахівці географічно відносять до Південного Причорномор'я часів Херсонеської Держави, Скіфського та Боспорських Царств, міста-держави Ольвії, 5-1 століть до нашої ери", - додала Венедіктова.

Слідчі припускають, що частина колекції ймовірно викрадена із музеїв тимчасово окупованого Криму, однак слідству це ще доведеться встановити. Також не виключено, що Горбатов придбав дещо з цих культурно-історичних цінностей на чорному ринку в так званих "чорних копачів". Серед вилученого під час обшуку стародрук "Саркофаги Галії", що був експонатом Руського археологічного музею Константинополя, а потім частиною бібліотеки Херсонеського музею в Криму.

Артефакти виставлено в Музеї історії України

Цього ж дня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Telegram-каналі, що виявлені раніше в екснардепа артефакти виставлено в Музеї історії України. Ця виставка показує найбільшу в історії незалежної України незаконну колекцію старожитностей, вилучену правоохоронцями, наголосив урядовець. "Велика кількість предметів є унікальними та має виняткове культурне, наукове та мистецьке значення. Вони не представлені в жодному музеї України. Серед вилучених предметів виявлено візантійський меч ІХ століття", - додав Ткаченко.

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Ще 15 червня видання "Історична правда" повідомляло про обшуки в офісах Горбатова й вилучені там історичні скарби. За даними видання, серед конфіскованих історичних цінностей було не менше 240 акінаків - скіфських мечів, а також візантійські мечі. Останніх в українських музеях взагалі досі не було.

Слідчі: Горбатов фінансував "ДНР"

Власне, всі ці історичні цінності вилучили під час розпочатого кримінального провадження проти Валерія Горбатова, якого слідчі звинувачують в фінансуванні самопроголошеного утворення "ДНР". "Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України", - запевнив директор ДБР Олексій Суханов.

Крім того, фірми, афільовані з Валерієм Горбатовим, діють у тимчасово окупованому Криму, а також на території ОРДЛО, кажуть слідчі. Сам Горбатов має тісні ділові зв'язки з так званим "головою" анексованого Росією Криму Олексієм Аксьоновим. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України Горбатов залишив територію України, йдеться у повідомленні.

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