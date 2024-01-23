Польща і країни Балтії пропонують заборонити імпорт СПГ з РФ

Заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії пропонують включити до 13-го пакета санкцій, обговорюваного в Євросоюзі.

Польща та країни Балтії пропонують включити до 13-го пакету санкцій проти Росії заборону на імпорт із РФ скрапленого природного газу (СПГ) та алюмінію, повідомляє у вівторок, 23 січня, кореспондентка DW у Брюсселі з посиланням на польського чиновника.

Крім того, Польща та країни Балтії пропонують заборонити наукове співробітництво та фінансування спільних наукових досліджень. Серед інших пропозицій чотирьох країн - подальші заходи боротьби з обходом санкцій, посилення обмежень в авіаційній сфері та розширення списку забороненої продукції, використовуваної для виробництва дронів.

У 2023 році країни Європейського Союзу збільшили імпорт СПГ із Росії на 40 відсотків порівняно з довоєнним періодом, писало агентство Reuters. Найбільшими імпортерами стали Іспанія та Бельгія. Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера тоді заявила Reuters, що російський СПГ стане темою переговорів ЄС про санкції.

Обговорення 13-го пакета санкцій

Країни Євросоюзу почали обговорювати новий пакет санкцій щодо Росії за вторгнення в Україну минулого тижня, повідомляло агентство Bloomberg. Черговий 13-й пакет санкцій планують ухвалити до другої річниці початку війни - 24 лютого. До нього, як очікується, увійдуть нові списки фізичних і юридичних осіб, нові торговельні обмеження і додаткові заходи боротьби з обходом санкцій як через компанії в ЄС, так і в третіх країнах, писало Bloomberg.

Санкції обговорювалися під час зустрічі послів ЄС. Досягти угоди до 24 лютого буде непросто, оскільки затвердження минулого пакета вимагало кількох тижнів переговорів, підкреслює агентство.

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