При укладанні "ПП-2" РФ цікавили координати субмарин НАТО

Російська сторона в процесі ліцензування "Північного потоку-2" цікавилася таємною інформацію про райони занурення підводних човнів НАТО в Балтійському морі. Дані їй передали й тепер це становить загрозу, кажуть політики.

Росія через німецькі структури, які займаються ліцензуванням, намагалася отримати за допомогою запитів до органів влади таємну інформацію про підводні човни НАТО в Балтійському морі під час будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це у п'ятницю, 1 грудня, повідомило агентство dpa з посиланням на висновки парламентської слідчої комісії, створеної у земельному парламенті - ландтазі - землі Мекленбург-Передня Померанія.

Читайте також: Російські судна шпигують у водах Північної Європи - ЗМІ

За словами депутата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Себастьяна Елерса (Sebastian Ehlers), гірське управління німецького міста Штральзунд від імені компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 запитувало у Бундесверу координати зон занурень підводних човнів НАТО у Балтійському морі. Це управління було одним з органів, що займалися ліцензуванням, і 2018 року відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу у прибережних водах Німеччини.

Читайте також: Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Судячи з інформації зі слухань комісії, російській стороні надали "дуже приблизні дані", пише dpa. Проте передача таких даних "поставила під загрозу безпеку ФРН та НАТО", прокоментував ці свідчення голова слідчої комісії Ганнес Дамм (Hannes Damm).

У ФРН розслідують корупцію під час ліцензування "Північного потоку-2"

Процес ліцензування "Північного потоку-2" супроводжували корупційні скандали, звинувачення у порушеннях та лобіюванні інтересів Росії з боку німецьких чиновників.

Читайте також: Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ

На початку 2021 року у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія рішенням місцевого парламенту було засновано фонд "Захист клімату та екології" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Його фактичною метою було сприяння будівництву газопроводу "Північний потік-2" всупереч загрозі санкцій США.

"Газпром" профінансував фонд на 20 мільйонів євро. Керівництво фонду у зв'язку з цим звинуватили у хабарі. З травня 2022 року розслідуванням усіх обставин роботи фонду займається спеціальна парламентська комісія. Після початку повномасштабної війни Росії проти України німецька влада зупинила сертифікацію газопроводу.