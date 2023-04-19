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Вітряки у Балтійському моріФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Російські судна шпигують у водах Північної Європи - ЗМІ

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Дослідницькі судна РФ шпигують за критичною інфраструктурою в північноєвропейському регіоні. У їхньому полі зору перебувають вітропарки, газопроводи та інтернет-кабелі, повідомили скандинавські ЗМІ.

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Росія за допомогою дослідницьких суден шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Мета російської військової програми - виявлення позицій, розташованих на шельфі вітропарків, а також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів у районі Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, повідомили журналісти-розслідувачі скандинавських радіостанцій SVT, NRK, DR і Yle в середу, 19 квітня.

Загалом журналісти виявили близько 50 суден, які впродовж останніх десяти років здійснювали підозрілі дії. Це дослідницькі та вантажні судна, риболовецькі траулери та яхти.

Кремль відкидає звинувачення

У Кремлі вже відреагували на звинувачення, заявивши, що ЗМІ помилились у своєму розслідуванні. 

"Знову безпідставно воліють у всьому звинувачувати Росію. Ми б хотіли, щоб вони (ЗМІ. - Ред.)  більше приділяли увагу темі теракту на "Північних потоках" і необхідності прозорого, термінового і широкого міжнародного розслідування цих безпрецедентних терористичних актів", - зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитує його російська інформагенція "РИА Новости". 

Підрив "Північних потоків"

Наприкінці вересня минулого року поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі було підірвано газопроводи "Північний потік" і "Північний потік - 2". Це спричинило витік на чотирьох ділянках трубопроводів. Незважаючи на розслідування, розпочате владою Данії, Швеції та Німеччини, досі не встановлено, хто винен у цих вибухах.

У спільному розслідуванні "Тіньова війна" журналісти SVT, NRK, DR і Yle зазначають, що російські судна регулярно заходять у води країн Північної Європи. При цьому судна, що викликали підозри, ходили з відключеними передавачами, щоб не потрапити на радари.

Спецслужби та експерти вважають, що Росія таким чином готувала акти саботажу, щоб мати можливість паралізувати електропостачання Північної Європи, пишуть журналісти. 

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