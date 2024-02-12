У Відні вивчають можливість розриву контрактів з "Газпромом"

Контракти між австрійською нафтогазовою компанією OMV і "Газпромом" діють до 2040 року і передбачають обов'язкову закупівлю великих обсягів природного газу.

Міністерка з питань захисту клімату Австрії Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler) хоче вивчити можливість виходу австрійської енергетичної компанії OMV з контрактів на постачання газу, укладеним з російським "Газпромом". Відповідну заяву Ґевесслер зробила в понеділок, 12 лютого, у Відні, передає агенція Reuters.

Читайте також: Рік тому Росія відключила Німеччині газ. Факти, міфи, підсумки

За словами австрійської урядовиці, внутрішні постачальники газу повинні бути законодавчо зобов'язані диверсифікувати свої газові замовлення. "Якщо постачальники газу не стануть активними на лібералізованому газовому ринку з власної волі, тоді потрібні юридичні зобов'язання", - сказала політикиня, яка представляє "Зелених". Останні кілька місяців показали, що в Європі досить неросійського природного газу, однак австрійські енергетичні компанії купують замало неросійського природного газу, пояснила міністерка.

Потрібне рішення більшості в парламенті Австрії

Для такого правового регулювання необхідна більшість у дві третини голосів у парламенті. Контракти між віденською нафтогазовою компанією OMV і "Газпромом" діють до 2040 року і, за словами Ґевесслер, передбачають обов'язкову закупівлю великих обсягів природного газу. Це - одна з причин високої частки російського газу в енергоспоживанні Австрії.

Читайте також: Як змінився ринок газу в Європі після відходу "Газпрому"

"Ми маємо підготувати вихід з контрактів OMV", - визнала Ґевесслер. За дорученням австрійського міністерства енергетики Інститут економічних досліджень (Wifo) до літа має підготувати дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та загрозу подальшої залежності від російського газу.

Австрія остаточно відмовилася від планів приєднатися до нафтопроводу "Дружба"

Так само того ж дня стало відомо про остаточну відмову від реалізації проєкту енергокомпанії OMV, що намагалася приєднати нафтопереробний завод (НПЗ) Швехат до словацької гілки нафтопроводу "Дружба". Втілення цього проєкту тривало близько 20 років у співпраці зі словацькою компанією Transpetrol, повідомляє австрійський мовник ORF з посиланням на пресслужбу компанії.

Нафопровід "Дружба" десятиллітями був чи не єдиним джерелом нафти для багатьох східно- й центральноєвропейських країн Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

За даними OMV, рішення не реалізовувати трубопровід було ухвалено ще в березні 2022 року. Це було "рішення, ухвалене спільно з Transpetrol", запевнили в компанії. Однією з причин цього кроку названо те, що нині енергосектор переживає трансформацію, що усуває необхідність в будівництві ще одного нафтопроводу.