Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав у Москву до Путіна

Президент РФ Володимир Путін прийняв у Кремлі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який перебуває в Москві з робочим візитом, передають російські ЗМІ.

Президент РФ Володимир Путін у неділю, 22 грудня, прийняв у Кремлі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який перебуває в Москві з робочим візитом. Як передають російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, переговори проходять у форматі "один на один".

Це перша особиста зустріч Путіна і Фіцо з 2016 року.

Напередодні сербська телекомпанія Pink TV з посиланням на президента Сербії Александара Вучича анонсувала візит Фіцо до Москви.

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За словами Вучича, візит спричинено тим, що з 1 січня припиняється транзит російського газу через Україну до Європи. Київ відмовився продовжувати угоду з "Газпромом" про транзит, укладений у 2019 році. Однак Словаччина планує провести серію переговорів, щоб забезпечити постачання газу і після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Зеленський заявляв Фіцо, що недопустимо"заробляти на війні"

19 грудня, під час візиту до Брюсселя на саміт ЄС, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обдумати можливість транзиту газу до Європи за умови, що це буде не російський газ і що гроші не сплачуватимуться Росії до завершення війни. "Ми не дамо можливості додаткових заробітків РФ на цій війні", - наголошував президент.

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Водночас Зеленський уточнив, що Київ не погодиться прокачувати газ інших країн, якщо вони покриватимуть ці поставки російським газом. "Ми не хочемо гратись (...). Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і продовжувати передавати гроші Росії", - сказав він, наголосивши, що повідомив про це словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Угорщина також веде переговори щодо отримання газу з РФ

Угорщина також проводить переговори з Росією та Україною про продовження поставок російського газу через Україну, адже Будапешт не хоче відмовлятися від цього транспортного маршруту, заявив 21 грудня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Зараз ми спробуємо хитрий хід... Що, як газ - до досягнення території України - буде вже не російським, а належатиме покупцям", - заявив Орбан.

Попри повномасштабну війну Росії проти України, що триває з 2022 року, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Однак термін дії угоди спливає уже в грудні 2024 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не стане продовжувати угоду з "Газпромом".

Угорщина отримує від 80 до 85 відсотків свого газу з Росії. Словаччина - близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік, що покриває більшу частину потреб країни.