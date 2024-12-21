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ПолітикаСловаччина

Фіцо закинув Зеленському спробу підкупити його - Politico

Максим Сидоржевський
21 грудня 2024 р.

Володимир Зеленський, за словами Роберта Фіцо, пропонував йому 500 мільйонів доларів в обмін на підтримку членства України у НАТО, пише Politico.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto/IMAGO

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той нібито запропонував йому 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО. Про це у п'ятницю, 20 грудня, повідомило видання Politico.

Як пише видання, під час останнього саміту ЄС 19 грудня Фіцо був серед тих, хто закликав продовжити транзит російського газу через територію України до Європи. Зеленський розкритикував за це Словаччину, заявивши, що "трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей". Пізніше Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського за зачиненими дверима були "абсурдними", і припустив, що Україна бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці країни.

"Фіцо розповів, що після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро від плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи буду я тоді голосувати за членство в НАТО, якщо він віддасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звичайно, я сказав "ніколи", - пише Politico.

Видання звернулося до прессекретаря Зеленського за коментарем, зокрема, щоб підтвердити, чи дійсно український президент зробив таку пропозицію, але на момент публікації не отримало жодної відповіді.

Зеленський сказав Фіцо, що недопустимо"заробляти на війні"

19 грудня, під час візиту до Брюсселя, де він брав участь у саміті ЄС, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обдумати можливість транзиту газу до Європи за умови, що гроші не сплачуватимуться Росії до завершення війни.

"Ми не дамо можливості додаткових заробітків РФ на цій війні", - наголосив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Київ не погодиться прокачувати газ інших країн, якщо вони покриватимуть ці постання російським газом. "Ми не хочемо гратись (...). Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і продовжувати передавати гроші Росії", - сказав він, наголосивши, що повідомив про це словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну Росії проти України, що триває з 2022 року, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди добігає кінця в грудні 2024 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом".

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