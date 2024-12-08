Зеленський: З початку війни загинуло 43 тисячі військових

З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 43 тисячі українських воїнів, про що у неділю, 8 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", - заявив Зеленський.

Також він наголосив, що Україна має значно вищий рівень розвитку фронтової медицини, ніж у росіян, та додав, що з вересня Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні п'ять і навіть шість проти одного з боку України. "Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених", - заявив Зеленський.

Україні потрібні дієві гарантії миру

У своїй заяві президент України повідомив, що напередодні, 7 грудня, у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом він сказав, що Україні потрібен "справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили". "Коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру", - наголосив він.

За словами Зеленського, війну "не закінчити просто папірцем і кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив". "Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію", - зазначив він.

Окрім цього, Зеленський вказав, що президента РФ Володимира Путіна "можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру".

"Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка та єдність світу. Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами - про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія. Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", - додав президент України.

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Раніше у неділю Дональд Трамп заявив, що "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду" і зупинити війну. За його словами, втрати України на полі бою становлять 400 тисяч військових. "Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!", - закликав Трамп.