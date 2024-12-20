"Росія не повинна перемогти": ЄС змінив парадигму

Опинившись у режимі очікування після виборів у США, ЄС відчув почуття терміновості у справі підтримки України. Як нові лідери в Брюсселі задають нові імпульси у відносинах із Києвом, щоб наблизити його перемогу.

Зміна лідерів у Європейському Союзі та НАТО, невизначеність майбутніх відносин ЄС і США за нового президента Дональда Трампа, просування Росії в Україні, але водночас її втеча із Сирії - на такому геополітичному тлі відбувся останній у 2024 році саміт Євросоюзу в Брюсселі за участю президента України Володимира Зеленського в четвер, 19 грудня.

Усі ці чинники відіграли свою роль: європейці помітно пожвавилися. Глави держав і урядів активно проводять двосторонні зустрічі з президентом України, а новий генсек НАТО Марк Рютте навіть влаштував неофіційну вечерю для Зеленського та європейських лідерів не у штаб-квартирі Альянсу, а у своїй резиденції напередодні саміту, щоб узгодити подальші кроки між Києвом і його союзниками. Як зазначили в бесіді з DW дипломати в кулуарах цієї зустрічі, у нинішнього генсека НАТО зовсім інший стиль спілкування, ніж у його попередника Єнса Столтенберга, який навряд чи організував би захід у такому форматі.

"Усі ці зустрічі зараз - це симптом того, що всі ми відчуваємо потребу в обговоренні, - пояснило інше джерело в дипломатичних колах ЄС. - Дискусії роблять розум кожного з нас гострішим".

ЄС: Росія не повинна перемогти у війні з Україною

Вітер змін торкнувся і комюніке саміту, ухваленого за підсумками дискусій із Зеленським, а потім, як того вимагає протокол ЄС, - без президента третьої держави. Конкретно в цьому документі сказано: "Росія не повинна перемогти".

Така фраза у висновках щодо України вищого органу Євросоюзу - Європейської ради - присутня вперше, причому текст був схвалений лідерами всіх 27 країн ЄС, включно з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як повідомило DW ще одне дипломатичне джерело, внесенню цього речення до комюніке передувала довга дискусія. "Для всіх країн-членів Євросоюзу ця фраза означає те саме, що і "Україна повинна перемогти", але тут головний посил полягає в тому, щоб чітко вжити слово "Росія": це адресовано, головним чином, нашим союзникам у США. Імовірно, це більш конкретне формулювання для нової адміністрації, ніж "Україна повинна перемогти", - розповів співбесідник DW.

У Євросоюзі панують рішучість і відчуття терміновості

Далі в комюніке помітна невластива Брюсселю рефлексія: "Європейська рада переглянула виконану роботу з надання військової підтримки Україні. Щоб допомогти Україні ефективно захищатися від російської агресії, Європейська рада закликає до термінового нарощування зусиль". Тема екстреності, невідкладності, на якій від початку війни наполягав Київ, майже через три роки знайшла відображення в директивах керівництва ЄС. "Ще під час підготовки до саміту і до прибуття на нього ми чітко мали нове відчуття терміновості, рішучості та згуртованості серед 27 лідерів", - розповів один зі співрозмовників DW у дипломатичних колах.

Володимир Зеленський (праворуч) і Антоніу Кошта Фото: Alexandros MICHAILIDIS/European Union

"У залі засідань панував настрій твердої рішучості", - заявив і новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта пізно ввечері 19 грудня, провівши свій перший саміт. Його хвалили за ефективність і новий підхід: більше стратегії, більше дій і менше дискусій про формулювання за столом перемовин - усе, що можна підготувати заздалегідь, включно з комюніке, узгоджується завчасно. Навіть саміт йому вдалося провести не за два дні, а за один.

Заклики Зеленського відображені в заяві Євроради

Напередодні саміту організатори обіцяли прислухатися до потреб українців, щоб "змінити траєкторію" в цій війні, як сказав нещодавно генсек НАТО. "Ми розуміємо, що ми можемо зробити, - ми на цьому шляху: це фінансові зобов'язання, масштабніші військові зобов'язання і зобов'язання в галузі безпеки, сильніший акцент на санкціях, - розповів у процесі підготовки Євроради високопоставлений чиновник ЄС. - Саміт буде важливим моментом, коли лідери почують від президента Зеленського, що, на його думку, необхідно, щоб ця підтримка була ефективною. Сподіваюся, це послання матеріалізується в рішеннях, ухвалених на цій зустрічі".

Єврорада розпорядилася якнайшвидше надати Україні системи ППО, боєприпаси і ракети, а також забезпечити необхідну підготовку та оснащення українських бригад. Згадка останнього пункту - теж нововведення. Саме на недостатню підготовку та озброєння бригад, всупереч наявним домовленостям із партнерами, скаржився Володимир Зеленський. "У нас “голі” бригади, неукомплектовані", - нарікав він на своїй пресконференції в Брюсселі після наради з представниками ЄС. За його словами, рік тому союзники обіцяли підготувати й озброїти 12-14 бригад, а вийшло тільки дві.

Євросоюз не виконує свої зобов'язання з надання військової допомоги Україні, визнав перед початком засідання Євроради президент Литви Гітанас Науседа. "Обіцянок багато, але не так багато з них ми виконали. Європейський фонд миру, як і раніше, заблокований, військова підтримка України хороша на словах, але не в реальному житті, і Зеленський усім про це говорить, - зазначив Науседа. - Ситуація складна, і ми повинні бути чесними із собою, ми повинні припинити незліченні розмови і стати глобальним стратегічним гравцем. І це можливо, якщо ми ухвалюватимемо рішення, а не говоритимемо, говоритимемо, говоритимемо".

Кошта пообіцяв збільшити тиск Євросоюзу на тих, хто сприяє ескалації у війні та підтримує Росію, а також розглянути нові способи збільшення підтримки України. За словами Зеленського, її партнери на нинішніх зустрічах зобов'язалися надати декілька з 19 необхідних Україні для захисту енергетичних об'єктів систем ППО.

Володимир Зеленський критикує європейських партнерів за недостатню підтримку України Фото: John Thys/AFP

Зеленський: Однієї лише європейської допомоги не вистачить

Про що саме президент України говорив із лідерами ЄС та його країн ЗМІ цього разу не дізналися, бо його звернення, на відміну від попередніх самітів, не було публічним. Та все ж певну відвертість із журналістами Зеленський собі дозволив: за його словами, підтримати Україну в цій війні без американської допомоги буде дуже важко. "Тільки разом США і Європа можуть реально зупинити Путіна і врятувати Україну, - сказав він. - Європейських гарантій безпеки буде недостатньо, адже справжні гарантії - це НАТО". Водночас Зеленський не відмовився від інших можливих варіантів гарантій безпеки для України, наприклад, отриманих від окремих держав, але назвав це рішення лише тимчасовим на шляху своєї країни до Альянсу.

Прокоментувати думку Зеленського про те, що допомоги однієї Європи в будь-якому разі буде недостатньо, лідерів Європейського Союзу на підсумковій пресконференції журналісти просили двічі. Однак ні Антоніу Кошта, ні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на ці запитання не відповіли. Наступного разу Європейська Рада за планом має зібратися аж у березні, за два місяці після переїзду Дональда Трампа в Білий дім.