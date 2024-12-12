Україна ще не готова до перемовин з Росією - Єрмак

Для готовності до переговорного процесу з РФ Україні бракує зброї, запрошення до членства в НАТО та чітких безпекових гарантій, пояснив Андрій Єрмак - керівник Офісу президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак визнав, що країна ще не готова до переговорного процесу з Росією. Відповідну заяву Єрмак зробив в інтерв'ю для проєкту "Карп'як на Суспільному" , яке транслювалося в четвер, 12 грудня.

"Сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї, не вистачає статусу, про який ми говоримо, мова про запрошення до НАТО і розуміння чітких гарантій, які б забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що Путін не повернеться за два-три роки", - відповів Єрмак на запитання журналіста щодо готовності України до перемовин з РФ.

Керівник ОП пояснив, що перш ніж розпочинати переговори з Росією, Україна має бути сильною, щоб мати змогу говорити з РФ на рівних.

Зеленський хоче переконати Байдена запросити Україну в НАТО

Єрмак розповів, що президент Володимир Зеленський хоче ще раз поговорити з чинним президентом США Джо Байденом, щоб спробувати вмовити того запросити Україну до НАТО, поки Байден ще на посаді.

На переконання керівника ОП, такий крок Байдена був би "справді важливий, історичний", і допоміг би Україні "закрити всі ці 20 з лишком років, коли нам щось обіцяють кожного року, ми міняємо формулювання, але немає головного: немає простого кроку, взяти й запросити в НАТО".

ОП: Жодного плану Трампа для врегулювання в Україні немає

Щодо наявності можливого плану мирного врегулювання в Україні у новообраного президента США Дональда Трампа, Єрмак сказав: "Жодного плану поки що не існує. І точно ми його не бачили, цього плану. Ми знаємо, що існує кілька думок, кілька позицій. Вони обговорюються".

Керівник ОП зазначив важливість того, що під час його візиту до США, люди, з якими він зустрічався, воліли отримати більше інформації. "Головне для нас зараз, це справді дати всю цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити: чому для нас просто ceasefire (припинення вогню - Ред.), ось просто ceasefire, - це не є результатом і це не є якимось досягненням", - пояснив Єрмак.

Він також висловив сподівання на плідну співпрацю з Кітом Келлогом, якого Трамп призначить своїм спеціальним представником щодо України та Росії. Єрмак визнав, що вже давно особисто знайомий з Келлогом. "Я з великою повагою до нього ставлюся. І я вважаю, що це дуже хороший вибір", - зазначив керівник Офісу Зеленського.

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