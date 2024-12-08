Трамп про війну в Україні: Необхідні перемир'я і переговори

Дональд Трамп вимагає негайного припинення вогню в Україні та початку переговорів, про що він заявив у дописі у своїй соціальній мережі Truth Social у неділю, 8 грудня. За словами обраного президента США, "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля", додавши, що "вони (українці. - Ред.) безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних".

"Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!", - зазначив він.

Також у дописі Трамп заявив, що президент Сирії Башар Асад втік зі своєї країни, а "Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не був зацікавлена у його захисті".

"Росії взагалі не було сенсу там бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно. Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну і погану економіку, інший - через Ізраїль і його військові успіхи", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що у суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський під час перебування у Парижі провів "продуктивну зустріч" з президентом Франції Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом.