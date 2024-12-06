ЗМІ: у Байдена обіцяють ЗСУ "лавину" зброї до середини січня

Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван на зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком пообіцяв ЗСУ сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до приходу Трампа.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розробила "в останню хвилину" стратегію для зміцнення військової позиції України, що включає "лавину" військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ) та нові широкі санкції проти Росії, пише в п'ятницю, 6 грудня, видання The Guardian .

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Сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин до інавгурації Трампа

За його даними, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмакому США пообіцяв надати ЗСУ "сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня" - до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

"США також обіцяють підтримати Україну у вирішенні кадрових проблем, пропонуючи тренувати нові війська на полігонах за межами української території. Це відбувається паралельно з майже остаточною домовленістю про надання 20 мільярдів доларів кредитів, які будуть забезпечені прибутками від заморожених російських суверенних активів", - додає видання.

Останнє США пов'язують з низкою нових санкцій, які "будуть запроваджені найближчими тижнями, з наміром ускладнити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля та посилити позицію України за столом переговорів, що може закласти основу для майбутнього врегулювання", йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, за даними міжнародного агентства Reuters, делегація України на чолі з Єрмаком зустрілася з майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волцом, майбутнім спеціальним посланцем з питань України та Росії Кітом Келлогом, а за інформацією американського видання The Wall Street Journal (WSJ) - також із обраним віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і зі Сьюзі Вайлс, яка має очолити апарат Білого дому в адміністрації Трампа.

WSJ стверджувало, що "Україна, виснажена майже трирічною війною, планує оголосити свою готовність до миру" під час цих зустрічей.

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