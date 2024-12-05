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ПолітикаУкраїна

Українська делегація зустрілася з радниками Трампа - Reuters

Максим Сидоржевський
5 грудня 2024 р.

Делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася з представниками обраного президента США Дональда Трампа - майбутніми радником з питань нацбезпеки та спецпосланцем з питань України і Росії.

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Український та американський національні стяги
Прапори України та СШАФото: Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn

Делегація України зустрілася в середу, 4 грудня, у Вашингтоні з кількома представниками обраного президента США Дональда Трампа, які обіймуть високопоставлені позиції в його майбутній адміністрації. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з перебігом зустрічі.

Єрмак зустрівся з Волцом і Келлогом

За даними агенції, українську делегацію очолював керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. У зустрічі брали участь, зокрема, майбутній радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц і майбутній спеціальний посланець з питань України та Росії Кіт Келлог.

Джерело агентства не надало подробиць розмови. Команда Трампа не відповіла на прохання Reuters прокоментувати цю зустріч.

Раніше Трамп не раз повторював, що зуміє дуже швидко досягти миру в Україні в разі обрання президентом США. Втім, як саме він збирається це робити, він не розголошував.

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