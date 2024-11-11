  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Reuters: В Україні готуються до початку переговорів із РФ

Олексій Волошинов | Євгенія Наконечна
11 листопада 2024 р.

На тлі повернення Дональда Трампа в Білий дім українське керівництво вважає наступні чотири-п'ять місяців вирішальними у війні, повідомило агентство Reuters.

https://p.dw.com/p/4mtaT
Прапори України та РФ на переговорах в білоруському Гомелі, 28 лютого 2022
Переговорний стіл між Україною та РФ у 2022 році (Білорусь)Фото: Alexander Kryazhev/TAR-TASS/imago images

На тлі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США керівництво України домагається додаткових постачань озброєнь і утримання позицій на полі бою для посилення стартових позицій на майбутніх переговорах про мир із Росією, повідомило в понеділок, 11 листопада, агентство Reuters. Трамп обіцяв у разі свого приходу до влади закінчити війну Росії проти України "протягом 24 годин". Наступні чотири-п'ять місяців стануть вирішальними у війні, заявив у бесіді з Reuters високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. "Ця зима - критичний момент... Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Зараз ми визначимо позиції обох сторін на переговорах", - цитує агентство цього співрозмовника. За словами чиновника, зараз у Києві очікують на призначення на ключові пости нової адміністрації Трампа, щоб зрозуміти, яку політику щодо України той збирається проводити. Співрозмовник Reuters визнав існування ризику того, що новий президент США після вступу на посаду скоротить допомогу Києву. "Я сподіваюся, що адміністрація Байдена постарається уникнути цього ризику, прискоривши темпи надання допомоги", - сказав він.

WP: Трамп обговорив із Путіним війну в Україні. Кремль заперечує дзвінок

Днем раніше американська газета The Washington Post (WP) із посиланням на обізнаних із ситуацією співрозмовників написала, що Дональд Трамп 7 листопада провів неофіційну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і торкнувся під час дзвінка теми війни Росії проти України. За даними джерел WP, американський політик сам зателефонував російському лідеру зі свого курорту у Флориді. Під час бесіди ексглава Білого дому "порадив російському президенту не продовжувати ескалацію" війни в Україні і "нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі", запевняють співрозмовники видання. При цьому Трамп "приватно дав зрозуміти", що підтримає варіант, за якого Росія збереже контроль над "деякими захопленими територіями", і торкнувся цього питання в бесіді з Путіним, пише WP.

Факт розмови також підтвердило джерело Reuters. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков спростувує повідомлення про розмову Путіна з Трампом. 

Трамп зідзвонився із Зеленським. Київ готує зустріч президентів

Розмову з Дональдом Трампом після президентських виборів у США одним із найперших лідерів провів президент України Володимир Зеленський. Він назвав бесіду з американським політиком "чудовою". За даними видання Axios, під час цього дзвінка був присутній американський підприємець Ілон Маск, який підтримує Трампа. Маск пообіцяв, що продовжить підтримувати Україну, надаючи їй доступ до системи Starlink, зазначили джерела видання. У суботу, 9 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що команди Зеленського і Трампа розпочнуть підготовку зустрічі політиків. Сибіга зазначив, що між лідерами країн є прямий контакт, на який Київ розраховує і в майбутньому. Глава МЗС України не повідомив, коли можна очікувати зустрічі Зеленського і Трампа, але, за його словами, команди з обох боків погодилися почати підготовку заходу.

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Система ППО Patriot в Україні

Байден дозволить підрядникам Пентагону працювати в Україні - ЗМІ

Байден дозволить підрядникам Пентагону працювати в Україні - ЗМІ

Компанії, які уклали контракт із Пентагоном, вперше з початку повномасштабної війни зможуть відправляти підрядників до України. Вони ремонтуватимуть військову техніку, передають CNN та Reuters.
Політика9 листопада 2024 р.
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель

"Продовжувати підтримувати Україну": Боррель прибув до Києва

"Продовжувати підтримувати Україну": Боррель прибув до Києва

Європейці продовжуватимуть підтримувати Україну, наголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва.
Політика9 листопада 2024 р.
Дональд Трамп

Трамп розглядає ідею "заморозки" війни з європейськими військами у буферній зоні - The Telegraph

Трамп розглядає ідею "заморозки" війни з європейськими військами у буферній зоні - The Telegraph

Дональд Трамп в рамках плану заморозки війни може закликати європейські та британські війська забезпечити 1300-кілометрову буферну зону між арміями України та РФ, пише The Telegraph.
Конфлікти9 листопада 2024 р.