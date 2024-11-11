Reuters: В Україні готуються до початку переговорів із РФ

На тлі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США керівництво України домагається додаткових постачань озброєнь і утримання позицій на полі бою для посилення стартових позицій на майбутніх переговорах про мир із Росією, повідомило в понеділок, 11 листопада, агентство Reuters. Трамп обіцяв у разі свого приходу до влади закінчити війну Росії проти України "протягом 24 годин". Наступні чотири-п'ять місяців стануть вирішальними у війні, заявив у бесіді з Reuters високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. "Ця зима - критичний момент... Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Зараз ми визначимо позиції обох сторін на переговорах", - цитує агентство цього співрозмовника. За словами чиновника, зараз у Києві очікують на призначення на ключові пости нової адміністрації Трампа, щоб зрозуміти, яку політику щодо України той збирається проводити. Співрозмовник Reuters визнав існування ризику того, що новий президент США після вступу на посаду скоротить допомогу Києву. "Я сподіваюся, що адміністрація Байдена постарається уникнути цього ризику, прискоривши темпи надання допомоги", - сказав він.

WP: Трамп обговорив із Путіним війну в Україні. Кремль заперечує дзвінок

Днем раніше американська газета The Washington Post (WP) із посиланням на обізнаних із ситуацією співрозмовників написала, що Дональд Трамп 7 листопада провів неофіційну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і торкнувся під час дзвінка теми війни Росії проти України. За даними джерел WP, американський політик сам зателефонував російському лідеру зі свого курорту у Флориді. Під час бесіди ексглава Білого дому "порадив російському президенту не продовжувати ескалацію" війни в Україні і "нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі", запевняють співрозмовники видання. При цьому Трамп "приватно дав зрозуміти", що підтримає варіант, за якого Росія збереже контроль над "деякими захопленими територіями", і торкнувся цього питання в бесіді з Путіним, пише WP.

Факт розмови також підтвердило джерело Reuters. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков спростувує повідомлення про розмову Путіна з Трампом.

Трамп зідзвонився із Зеленським. Київ готує зустріч президентів

Розмову з Дональдом Трампом після президентських виборів у США одним із найперших лідерів провів президент України Володимир Зеленський. Він назвав бесіду з американським політиком "чудовою". За даними видання Axios, під час цього дзвінка був присутній американський підприємець Ілон Маск, який підтримує Трампа. Маск пообіцяв, що продовжить підтримувати Україну, надаючи їй доступ до системи Starlink, зазначили джерела видання. У суботу, 9 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що команди Зеленського і Трампа розпочнуть підготовку зустрічі політиків. Сибіга зазначив, що між лідерами країн є прямий контакт, на який Київ розраховує і в майбутньому. Глава МЗС України не повідомив, коли можна очікувати зустрічі Зеленського і Трампа, але, за його словами, команди з обох боків погодилися почати підготовку заходу.