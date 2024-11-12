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FT: Україна розробила два пункти "плану перемоги" під Трампа

Євгенія Наконечна
12 листопада 2024 р.

Financial Times пише, що Дональд Трамп "проявив інтерес" до ідей Володимира Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 27 вересня 2024 року
Зеленський і Трамп у Нью-ЙоркуФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Частини українського "плану перемоги" розробляли спеціально з огляду на політичні пріоритети Дональда Трампа, якого пізніше обрали президентом США. Про це у вівторок,12 листопада пише Financial Times (FT) із посиланням на власні джерела. 

За даними видання, перший такий пункт "плану перемоги" - заміна частини американських військ у Європі на український контингент після закінчення війни.

Другий, який, за інформацією журналістів вперше розробив союзник Трампа, сенатор-республіканць Ліндсі Грем, - це можливість надання західним партнерам доступу до стратегічних українських ресурсів.

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FT: Трамп проявив інтерес до ідей Зеленського

Ці пропозиції президент України Володимир Зеленський нібито представив Трампу на зустрічі в Нью-Йорку у вересні.

Як пише FT, учасники зустрічі кажуть, що Трамп "проявив інтерес" до обговорюваних ідей. 

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