FT: Україна розробила два пункти "плану перемоги" під Трампа

FT: Україна розробила два пункти "плану перемоги" під Трампа12 листопада 2024 р.
Частини українського "плану перемоги" розробляли спеціально з огляду на політичні пріоритети Дональда Трампа, якого пізніше обрали президентом США. Про це у вівторок,12 листопада пише Financial Times (FT) із посиланням на власні джерела.
За даними видання, перший такий пункт "плану перемоги" - заміна частини американських військ у Європі на український контингент після закінчення війни.
Другий, який, за інформацією журналістів вперше розробив союзник Трампа, сенатор-республіканць Ліндсі Грем, - це можливість надання західним партнерам доступу до стратегічних українських ресурсів.
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FT: Трамп проявив інтерес до ідей Зеленського
Ці пропозиції президент України Володимир Зеленський нібито представив Трампу на зустрічі в Нью-Йорку у вересні.
Як пише FT, учасники зустрічі кажуть, що Трамп "проявив інтерес" до обговорюваних ідей.
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